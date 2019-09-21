«ИнтерСтрой»: «Живи красиво у себя дома, в Крыму»

Небольшой уютный курортный город Алушта способен принести большое счастье. Он покоряет разум и сердце с первых моментов пребывания.

Уникальный климат, чудесные пейзажи и живописные улочки, увитые ароматным виноградом, рождают неповторимый колорит.

Чтобы в полной мере наслаждаться всеми достоинствами, «ИнтерСтрой» предлагает купить квартиру в Алуште по выгодной цене.

Ведущая строительная компания «ИнтерСтрой» осуществляет продажи комфортабельной первичной недвижимости в чудесном городе, который славится богатым историческим прошлым и славным курортным настоящим.

К новострою Алушты относится современный благоустроенный ЖК «Семейный», который представляет собой великолепный девятиэтажный дом с потрясающими панорамными видами из окон на лазурное море и зеленый город.

Купить квартиру в Алуште в новостройке можно разной площади, но все выставленное на продажу комфортабельное жилье отличается удобными функциональными планировками и наличием просторных застекленных балконов и лоджий.

Преимущества проживания в ЖК «Семейный»

Посетив официальный сайт социально ответственного застройщика полного цикла компании «ИнтерСтрой», перед тем, как купить новую квартиру в Алуште, покупатели смогут ознакомиться с информацией о ценах 2019 года, а также выбрать оптимальный вариант благодаря удобным опциям и фильтрам.

Недвижимость в Крыму от застройщика реализуется с привлечением материнского капитала, в рассрочку и с применением ипотечных программ, в том числе, льготной ипотеки с государственной поддержкой.

Современный жилой комплекс «Семейный» в Алуште – это:

– надежные долговечные здания новостроя, возведенные при помощи передовой монолитно-каркасной технологии строительства;

– территориальное расположение в районе с отлично развитой социальной инфраструктурой;

– прекрасные квартиры улучшенных планировок, в которых предусмотрено наличие индивидуального двухконтурного газового котла. Значит, новая квартира всегда будет отличаться комфортным температурным режимом и горячим водоснабжением;

– благоустроенная озелененная придомовая территория, оснащенная спортивными и игровыми площадками.

Помимо Алушты, компания «Интерстрой» предлагает покупку квартиры в Севастополе в новостройке от застройщика по привлекательным ценам, а также и в других солнечных крымских городах.

Позвони и будь счастлив:

+7 (978) 77-1111-6 – Андрей;

+7 (978) 77-9999-1 – Владимир;

+7 (978) 77-9999-3 – Дмитрий.





Суббота, 21 сентября 2019 г. 236

Источник: Портал Информер