«ИнтерСтрой»: «Не мечтай о море, а живи возле него в Крыму»

Феодосия – это историческая жемчужина Крыма, тихий курортный город, утопающий в зелени, комфорт и тишина городских улочек и парков… Здесь хорошо отдыхать семьей, а еще лучше – перевезти сюда родителей и приезжать к ним в гости…

Продолжается продажа квартир в ЖК «Кристалл», лучшем прибрежном районе Феодосии.

Ансамбль из трех одиннадцатиэтажных домов расположен в центре города по улице Насыпная, в 10 минутах ходьбы от моря. Основным преимуществом ЖК «Кристалл» является непосредственная близость к прибрежной зоне – всего 650 м отделяют ваш будущий дом от теплого Черного моря.

На первом этаже объекта разместятся торгово-офисные помещения: кафе, магазины, отделение банка, салон красоты и другие, необходимые для комфортной жизни объекты инфраструктуры.

По всему периметру двора будет выполнено озеленение и благоустройство территории, установлены яркие развивающие детские и спортивные площадки, а также зона отдыха для жильцов.

Из окон верхних и средних этажей будущего дома откроется прекрасный вид на весь Феодосийский залив от мыса Ильи до мыса Чауда.

В 5 минутах ходьбы от комплекса расположена автостанция, школа, несколько продовольственных магазинов и остановки общественного транспорта.

Дом сдается в этом году.

Приобретение квартиры от застройщика в период строительства – это солидная экономия и выгодные вложения средств.

ЖК «Кристалл» – это большой выбор одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 33,3 до 103,2 м2.







Четверг, 12 декабря 2019 г. 13271

Источник: Портал Информер