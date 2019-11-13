«ИнтерСтрой» помог! В Севастополе музей военных строителей вновь откроет посетителям двери и тайны (ВИДЕО, ФОТО)

13 ноября 2019     19
«ИнтерСтрой» помог! В Севастополе музей военных строителей вновь откроет посетителям двери и тайны (ВИДЕО, ФОТО)

Вмае 1944 года Севастополь был практически «стерт» с лица Земли. В то время фашисты разрушили сотни зданий и сооружений, но им так и не удалось сломить дух соотечественников, которые в итоге одержали победу.

Наши герои не только отстояли город, но и подняли его из руин. 

Возрождение Севастополя

 

Созданы 2 строительных управления ЧФ, в которых были заняты 600 проектировщиков и 20 000 военных строителей. 

За 60 лет (до 2010 года, — прим. редакции) было возрождено более 50% всей застройки города, куда входят жилые микрорайоны, военные, общественные и лечебные здания, школы, детские сады, санатории, дома отдыха, гостиницы, аэродромы, пирсы, котельные, дороги, батареи… Все строилось на земле и под землей, на воде и под водой.

Через инженерно-строительные органы прошло порядка двух миллионов военных строителей: гражданских, солдат, офицеров, генералов и даже один маршал инженерных войск, почетный гражданин города-героя А.В. Геловани.

Для того, чтобы запечатлеть для потомков историю возрождения Севастополя и всего побережья Черного моря (от Батуми до Измаила, — прим. редакции) командованием было принято решение создать Музей инженерно-строительных органов.

 

Начальником был назначен генерал-майор в отставке С.А. Полоцкий, а техническим руководителем и систематизатором — служащая с высшим образованием Л.Н. Подобашева.

 

Характеристика музея

 

Был открыт в августе 2001 года. Расположен на первом этаже служебного здания ЧФ (Нахимова, 13). Площадь составляет порядка 250 кв. метров (имеет шесть демонстрационных залов, — прим. редакции).

Военные строители в составе двадцати тысяч и военные проектировщики свыше 600 человек ежедневно работали над восстановлением и развитием Севастополя, а также трудились по всему Крыму и побережью Черного моря.

Об этом всем рассказывает и показывает музей, в котором бережно хранятся фотографии, боевые награды, ордена, строительные инструменты, макеты и чертежи зданий, регалии и форменный китель маршала Геловани, а также тренировочный комплекс «НИТКА». 

По словам профессионалов, музей создан на высоком научном, методическом и эстетическом уровне. Его экспозиция поэтапно раскрывает историю фортификационного строительства на Черноморском флоте, выхода его в океан и участие военных инженеров в Великой Отечественной войне.

Наши дни

 

Музей перестал работать с 2010 года. По словам директора музея военных строителей в Севастополе Павла Бондаренко, это произошло из-за того, что деятельность строительного управления была приостановлена. В связи с этим никакого финансирования не было. 

 

«В 2019 году собрались флотские ветераны, которые приняли решение возродить деятельность музея.

Представители строительной компании «ИнтерСтрой» и Константин Евгеньевич Кабанов, в свою очередь, подключились к реализации данной инициативы, оказывая финансовую помощь, за что мы им бесконечно благодарны.  

Какими вопросами мы сейчас занимаемся? Навели порядок и восстановили всё испорченное. Кроме того, занимаемся передачей этого музея под руководство Совета ветеранов. Подготавливаем соответствующие документы. Ждем, когда будет утверждена схема отдельного входа», — рассказал Павел Бондаренко. 

Вполне вероятно, что двери музея откроются для посетителей в первом полугодии 2020 года. 

Подробности в видео:

 

Фотографии Марии Погореловой 



Среда, 13 ноября 2019 г. 318

Источник: Портал Информер

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