«ИнтерСтрой» предлагает воспользоваться услугой «Беспроцентная рассрочка от застройщика»

12 сентября 2019     19
«ИнтерСтрой» предлагает воспользоваться услугой «Беспроцентная рассрочка от застройщика»

Не хватает полной суммы для приобретения жилья? Не дают кредит в банке или отказали в оформлении ипотеки?

«ИнтерСтрой» предлагает воспользоваться услугой «Беспроцентная рассрочка от застройщика».

После внесения первоначального взноса вы рассчитываетесь за свое жилье напрямую с застройщиком без переплат банку!Акция действует на все объекты в Крыму и Севастополе. Приобрести недвижимость можете в Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии и Севастополе.Покупайте сейчас! Позвоните по бесплатному телефону: 8 800 775 111 7 

 

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г. Феодосия, ул. Насыпная, д.6 (ЖК “Кристалл”);
г. Евпатория, ул. Чапаева 18а, оф.4;
г.Ялта, ул.Гоголя, 4 оф.1.


Четверг, 12 сентября 2019 г. 2126

Источник: Портал Информер

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