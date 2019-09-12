«ИнтерСтрой» предлагает воспользоваться услугой «Беспроцентная рассрочка от застройщика»

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«ИнтерСтрой» предлагает воспользоваться услугой «Беспроцентная рассрочка от застройщика».

После внесения первоначального взноса вы рассчитываетесь за свое жилье напрямую с застройщиком без переплат банку!Акция действует на все объекты в Крыму и Севастополе. Приобрести недвижимость можете в Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии и Севастополе.Покупайте сейчас! Позвоните по бесплатному телефону: 8 800 775 111 7

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г. Евпатория, ул. Чапаева 18а, оф.4;

г.Ялта, ул.Гоголя, 4 оф.1.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 2126

Источник: Портал Информер