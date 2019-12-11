«ИнтерСтрой» предлагает новый видовой жилой комплекс в Алуште

11 декабря 2019     17
«ИнтерСтрой» предлагает новый видовой жилой комплекс в Алуште

Популярнейший крымский курорт Алушта давно стал изюминкой черноморского побережья благодаря своим красивым и ухоженным пляжам. Город открыт морским течениям, поэтому здесь очень чистая вода, а горный воздух дополняет его экологическое благополучие.

Живописные вершины Демерджи и Чатырдаг не закрывают город от воздушных потоков. Благодаря этому лето в Алуште очень комфортное и не душное. Мягкий субтропический климат позволяет купаться здесь с начала мая по конец октября.

Не случайно именно Алушту выбрал для строительства крупного объекта один из ведущих застройщиков Крыма – ООО «ИнтерСтрой». Новый ЖК «Семейный» – это жилой квартал с несколькими 9-этажными, расположенными недалеко от объектов социальной инфраструктуры.

Дома строятся по технологии монолитно-каркасного строительства. Это обеспечивает их исключительную прочность и надежность. Квартиры оснащены индивидуальными двухконтурными газовыми котлами, обеспечивающими комфортную температуру отопления и водоснабжения в любую погоду.

На территории комплекса запланированы игровые и спортивные площадки для детей, отвечающие всем нормам безопасности, зеленые зоны отдыха, открытая гостевая автостоянка, а также отдельный крытый паркинг для автомобилей жильцов.

Из окон большинства квартир ЖК «Семейный» открывается великолепный вид на Черное море или Крымские горы. Свежий воздух, комфортные условия проживания, удобная инфраструктура – составляют настоящее воплощение мечты жизни у моря.

Для покупателей квартир действует беспроцентная рассрочка. Более подробную информацию можно узнать на сайте интерстрой.рф или по телефону: +7 (978)-77-1111-7.



Среда, 11 декабря 2019 г. 16969

Источник: Портал Информер

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