«ИнтерСтрой» представил новый объект на Фадеева – клубный дом «Континенталь»

Одна из ведущих строительных компаний Крыма – ООО «ИнтерСтрой» – начинает строительство нового объекта в Севастополе. Клубный дом «Континенталь» на улице Фадеева станет последней новостройкой в районе Парка Победы.

Комплекс будет представлять собой три монолитно-каркасных десятиэтажных дома с керамогранитными фасадами.

Над его концепцией работала целая команда архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. Дома будут выполнены в современном стиле. При разработке проекта продумана каждая мелочь вплоть до корзин для кондиционеров и скрытых внутридомовых коммуникаций.

Покупателей жилья в клубном доме «Континенталь» ожидает широкий выбор квартир комфорт-класса с разнообразными планировками, просторными кухнями, большими окнами.

При организации внутридворового пространства клубного дома «ИнтерСтрой» планирует создать максимально комфортную среду, которую оценят жильцы всех возрастов. Территория комплекса будет закрытой. Здесь разместятся современные детские площадки, места для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Для автовладельцев будет построен подземный паркинг, куда можно быстро спуститься на лифте прямо из подъезда.

Клубный дом «Континенталь» расположится в оживленном престижном районе, но в стороне от городского шума. В считанных минутах ходьбы от комплекса находится сПарк Победы и великолепный галечный пляж. Жильцы смогут круглый год наслаждаться свежим морским воздухом во время променада по современной набережной или вдыхать благотворный аромат хвои в знаменитом парке.

В районе улицы Фадеева идеально развита инфраструктура. В шаговой доступности расположены супермаркеты, фитнес-клубы, СПА-центр, аквапарк, множество кафе и ресторанов, кинотеатр. Удобные транспортные развязки позволяют быстро добраться в любую часть города.

Концепция клубного дома «Континенталь» отличается индивидуальным подходом к внешнему облику и интерьеру дома. Проживание в престижном районе в условиях целебного приморского климата идеально подойдет тем, кто нуждаются в спокойном времяпрепровождении после напряженного рабочего дня, а также семьям с детьми, которым особенно необходима прекрасная экология.

«Старт продаж квартир в клубном доме «Континенталь» запланирован на январь 2020 года. В настоящее время мы уже активно принимаем предварительные заявки. Данный объект станет последним жилым комплексом, возведённым в районе Парка Победы, поэтому желающим стать владельцем собственного жилья в престижном месте стоит поторопиться. Сейчас еще можно выбрать лучший этаж и лучший вид по стартовой стоимости», – рассказала руководитель отдела продаж компании «ИнтерСтрой» Людмила Мендрух.

По вопросу предварительных заявок на приобретение квартир в клубном доме «Континенталь» можно обратиться в отдел продаж ООО «ИнтерСтрой» на Хрусталева, 84 или по телефону: +7(978)77-1111-7.

Источник: Портал Информер