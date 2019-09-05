«ИнтерСтрой» предупреждает: при приобретении недвижимости возможно неконтролируемое ощущение счастья

Любите заводить традиции? Как насчет прекрасной традиции жить у моря?

ООО «ИнтерСтрой» предупреждает: при приобретении недвижимости в нашей компании возможно неконтролируемое ощущение счастья, прилива свежих сил и прекрасного настроения!

Прекрасное настроение и самочувствие гарантируются благотворным воздействием чудесного черноморского климата и свежего целебного воздуха на организм.

ЖК «Кристалл» – это новый современный одиннадцатиэтажный дом, расположенный в Феодосии в шаговой близости от моря (650 м). Из окон дома открывается прекрасный вид на весь Феодосийский залив от мыса Ильи до мыса Чауда.

Строительство I и II очереди завершено, дом введен в эксплуатацию (в наличии еще есть несколько интересных квартир, в том числе с потрясающим видом на море). Открыты продажи III очереди.

Приобретение квартиры в Феодосии от надежного застройщика компании «ИнтерСтрой» – это реальная возможность наслаждаться красотой природы юга, моря и солнца.

Отдел продаж: +7 (978) 77-1111-3.

Источник: Портал Информер