«ИнтерСтрой» строит первый «умный» квартал в Севастополе

8 октября 2019     8
«ИнтерСтрой» строит первый «умный» квартал в Севастополе

В Севастополе на улице Токарева компания «ИнтерСтрой» проводит первую в городе реновацию промышленных территорий. На месте бывшего автотранспортного предприятия появится целый жилой квартал с полноценной инфраструктурой.

Одной из особенностей нового микрорайона станет использование системы «умных» технологий совместно с телекоммуникационной компанией «СевСтар». Концепция «Умный город» представляет собой проект внедрения современных технологий и модернизация имеющейся городской инфраструктуры. Основная цель – сделать жизнь горожан более комфортной и удобной, а также экономить энергоресурсы и улучшать экологическую обстановку.

Для удобства жителей микрорайона здесь будет внедрен целый ряд современных опций: контроль доступа в дома, «умное» видеонаблюдение, видеодомофоны, зарядные USB-станции, точки доступа городского Wi-Fi, «умное» освещение.

Видеонаблюдение

Система предусматривает круглосуточный видеоконтроль за происходящим не только во дворе, но и по периметру жилого комплекса. Технологии позволяют предоставить онлайн-доступ к трансляциям камер с большинства современных гаджетов. Пользователям будет доступен архив записей за 7 дней.

Таким образом, будет обеспечена безопасность детей, гуляющих на площадке, сохранность автомобилей на придомовых стоянках, а также возможность увидеть, кто заходит в подъезды домов.

Система контроля и управления доступом

Жильцы получат возможность управлять доступом ко всем помещениям жилого комплекса, в том числе устанавливать права для определенных лиц в определенное время. Предполагается использование единых ключей для входа во все помещения – карт, брелоков, отпечатков пальцев, смартфонов.

Установка видеодомофонов позволит проводить дистанционный контроль посетителей и «отсеять» нежеланных гостей еще на этапе входа в подъезд. Управлять электронным замком двери можно будет со специальной панели в квартире и даже со смартфона. Также система будет сохранять видеоинформацию о посетителях, приходивших в отсутствии хозяев.

Зарядные столбики во дворах

Любой пользователь смартфона на территории жилого квартала получит возможность оперативно подзарядить свой гаджет. Дизайнерские столбики с подсветкой, имеющие USB-порты для зарядки устройств, будут размещаться в общественных зонах – во дворах, около детских площадок, в парковой зоне рядом с лавочками.

Единая зона WiFi

На территории квартала планируется установка около 500 точек доступа. Это позволит обеспечить безлимитный и бесшовный выход в интернет для жителей микрорайона. Также будет предоставлен доступ к общегородской зоне Wi-Fi с той же учетной записью (парки, умные остановки, школы, больницы, места отдыха, кафе, рестораны). Будет решена проблемы замусоривания радиоэфира в многоквартирных домах.

Источник: Портал Информер

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