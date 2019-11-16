Интрига! Снимут ли севастопольские депутаты с повестки дня очередной сессии скандальный законопроект?

Свершилось! Врио губернатора Севастополя впервые решил всем показать, кто в доме хозяин. И сделал этот шаг через партию «Единая Россия», которую он же в нашем городе и возглавляет.

Поводом послужило внесение депутатским корпусом законопроекта, по которому заработную плату могли бы получать 10 депутатов, работающих на постоянной основе, т.е. председателю, его заместителям и руководителям комитетов и комиссий. Напомним, что данный законопроект был внесен 7 ноября девятнадцатью депутатами от разных партий.

Спустя 9 дней, 16 ноября, врио губернатора собирает президиум политсовета партии, на котором было принято решение, что этот законопроект не будет рассмотрен.

Что же явилось причиной подобного решения? Не исключено, что сработал личностный, субъективный фактор. Общеизвестно, что немаловажное значение врио губернатора придаёт соцсетям, где в последние дни развернулась целая дискуссия. Горожане активно обсуждали новый законопроект, подсчитывали, сколько уйдет из бюджета на оплату деятельности депутатов (порядка 30 млн. руб. с премиями).

Кроме того, юрист Б. Колесников указал на то, что депутаты проигнорировали установленное законом право губернатора, а именно: «законы, предусматривающие расходы бюджета, могут приниматься только по представлению губернатора или при наличии его заключения». Такого заключения в пакете документов не было!

«Возможно, – допустил Колесников, – существуют устные договоренности о том, что высшее должностное лицо к пленарному заседанию подготовит заключение. Но даже при таких договоренностях Совет ЗС не имел никакого права вносить законопроект в повестку дня заседания. Совет вышел за пределы полномочий, предоставленных ему законом. Проигнорировали не только права губернатора, но и права финансового органа Правительства: не получили и от него согласование или отказ в согласовании».

Обидно звучит, не так ли? И, судя по принятому партийному решению, депутаты и в самом деле проигнорировали мнение врио губернатора.

При всём при этом Развожаев делает журналистам несколько противоречивое заявление:

«Сегодня с коллегами политической партии «Единая Россия», с президиумом, обсудили эту инициативу и приняли решение, что такой законопроект выноситься не будет, а партия «Единая Россия» его не поддержит. Соответственно, наши все руководители комитетов и комиссии будут работать на неоплачиваемой основе».

В чём же противоречие? В самой формулировке: «Приняли решение, что такой законопроект выноситься не будет, а партия «Единая Россия» его не поддержит». Если он НЕ будет вынесен, то, о какой поддержке или не поддержке вообще может идти речь? Оговорка?

Но тут вот какое дело. 13 ноября на сайте Заксобрания была размещена информация о том, что очередное заседание сессии состоится 19 ноября. В приложенной повестке дня вышеуказанный закон числится под № 4. Это означает, что он уже внесен в повестку дня советом ЗС. Как следует из регламента ЗС «заседания Совета проводятся, как правило, за семь календарных дней до проведения пленарного заседания Законодательного Собрания».

Кроме того, «о времени и месте проведения сессий Законодательного Собрания, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение, председатель Законодательного Собрания сообщает депутатам Законодательного Собрания не позднее, чем за десять дней до начала очередной сессии Законодательного Собрания».

Откинем возможность нарушения депутатами собственных законов. Значит, остаётся только одно: исключить вопрос из повестки непосредственно на заседании в сессионном зале открытым голосованием. Заметим, что по регламенту, «повестка в целом считается принятой, если за нее проголосовало большинство депутатов, присутствующих на пленарном заседании».

Предположим, что на заседании 19 ноября будут присутствовать все 23 депутата и спрогнозируем возможный ход действий по данному вопросу.

Итак, кто-то из членов партии «Единая Россия» вносит предложение об исключении вопроса под № 4 из повестки дня (интересно будет услышать, какие аргументы прозвучат, учитывая, что среди инициаторов законопроекта единороссы).

Прикинем, сколько депутатов проголосуют за это предложение. Во фракции «Единая Россия» 14 человек. Из них членов партии – 9 человек. Можно с уверенностью сказать, что «за» проголосуют: Брицын, Камзолов, Колбин, Лисейцев, Лобач, Матяж, Немцев. Скорее всего, в их числе будут и «боевые братья» – списочники Зубенко и Климов. Всего 9 человек. Таким образом, в понедельник фракция может принять консолидированное решение большинством голосов.

В сессионном зале к единороссам, скорее всего, присоединяться коммунисты под руководством искушенного в политических играх Василия Пархоменко (это ещё три человека), а также партия ЛДПР (вряд ли Журавлёв будет рисковать семейным бизнесом, остальные двое – списочники).

Итого, в случае, если все будут присутствовать в зале, имеем верных 15 голосов (как минимум). Значит, законопроект может быть снят с повестки дня даже, если воспротивятся «верные чаловцы», Глотова и, надо полагать, сильно раздосадованный Дубовик.

Что же потеряют руководители комитетов и комиссий в результате данной инициативы единороссов? Все они лишатся статуса государственного гражданского служащего и соответствующих пенсионных начислений.

Напомним, что комитеты и комиссию возглавляют следующие депутаты: Колбин, Камзолов, Щербакова, Глотова, Дубовик, Горелов, Лисейцев.

Можно с уверенностью сказать, что Лисейцева вопрос оплаты депутатского труда волнует крайне мало или не волнует вообще.

Надо полагать, что Щербакова и Горелов ничего не потеряют в денежном обеспечении их деятельности на депутатском поприще. Для Камзолова, как предпринимателя, – это тоже не вопрос жизни и смерти.

О Колбине на сайте ЗС читаем: «Сентябрь 2018 года – заместитель начальника Главного управления войск Национальной гвардии РФ в Республике Крым – начальник Управления координации деятельности подразделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ в Республике Крым по г. Севастополю». За счёт каких доходов он живёт в настоящее время, непонятно.

То же самое можно сказать и о Глотовой. Из информации на сайте ЗС известно, что по 2016 год она была директором Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Севастополя «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1». В 2016 году школа была ликвидирована. О месте её нынешней работы ничего не известно.

И, наконец, Дубовик, который первым поднял вопрос об оплате депутатской деятельности. Как следует из информации на сайте ЗС, с 2017 года и по настоящее время он – ведущий инженер Гидрографической службы РФ. Вряд ли, зарплата инженера, хоть и ведущего, сопоставима с зарплатой депутата Заксобрания Севастополя. Да и как совмещать работу в двух местах, каждая из которых (если работать в полную силу) требует максимальных затрат сил и времени? В общем, горе-горькое…

Нам же видится, что интрига лишь закручивается: борьба за место настоящего хозяина города только начинается.

Во-первых, мы уже наблюдали, что случается, когда губернатор выходит из-под контроля «серого кардинала» Севастополя, который с маниакальным упорством рвётся к власти, вполне возможно, не без поддержки неких сил свыше, ведь на кону миллиарды… В данном случае, предполагаем, что по голосованию «чалистов» будет ясно видно, как настроен их «вождь» и вдохновитель.

Во-вторых, предложение врио губернатора оставить на оплачиваемой основе только председателя и заместителей, может вызвать у депутатов возражение, как несоответствующее Федеральному закону №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Скорее всего, дискуссия развернется при создании нового законопроекта.

И последнее. Мы разделяем государственную позицию врио губернатора. Севастополь – высокодотационный субъект РФ и крайне неприлично выглядит со стороны, когда депутаты, едва войдя во власть, первым делом устанавливают себе, любимым, заоблачные зарплаты в то время, когда большинство населения города живет более чем скромно.

Источник: Портал Информер