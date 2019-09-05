Инфекционная больница Севастополя работает в штатном режиме

Севастопольская городская инфекционная больница работает в штатном режиме. Количество госпитализированных не превышает аналогичный период за предыдущие три года.

По данным статистики, в августе 2019 года в инфекционную больницу госпитализировано на 121 пациента меньше, чем в 2018, а в сравнении с аналогичным периодом в 2016 году, эта цифра сократилась практически вдвое.

Несмотря на то, что госпитализаций немного, сейчас – самый пик сезонных заболеваний. По этой причине с 1 сентября была усилена работа инфекционной больницы.

Так, с 15:00 до 21:00 в приемном отделении медучреждения принимает дополнительный врач, увеличено число специалистов и в реанимации. Для дежурства в отделениях инфекционной больницы направлен врач из поликлиники на Ерошенко.

В связи с обращениями в социальных сетях по поводу длительного ожидания приема врачами инфекционной больницы, проверить обстановку на место выехал и.о. директора департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

Он посетил приемный покой, пообщался с пациентами и врачами.

«По приезде в больницу, очередь в приемном отделении не превышала двух человек, через время подъехал еще один пациент. Лично пообщался с каждым из них, узнал причину обращения. Все трое прибыли в больницу своим ходом, в поликлинику по месту жительства или скорую помощь не обращались, сразу приехали сюда. Вместе с тем, многим приезжающим пациентам требуется помощь, которую оказывают доктора первичного звена – в поликлиниках. Врачи инфекционной больницы занимаются оказанием специализированной медицинской помощи, сюда пациента направляют либо из поликлиники, либо привозит скорая помощь», – отметил Сергей Шеховцов.

Он подчеркнул, что в случае недомоганий пациенту следует обращаться в кабинет неотложной помощи – такие есть в каждой поликлинике.

Для этого записываться заранее не нужно, прием пациентов ведется в порядке живой очереди. В случае повышенной температуры тела каждый пациент может вызвать участкового педиатра или терапевта на дом.

Во внерабочее время поликлиник первоначально необходимо обратиться в скорую медицинскую помощь. Ее специалисты проведут осмотр, окажут первую врачебную помощь и, в случае необходимости, доставят пациента в инфекционную больницу.

В департаменте здравоохранения отмечают – обращения горожан напрямую в инфекционную больницу увеличивает время ожидания пациентов, которые действительно нуждаются в специализированной помощи.

Например, из 48 человек, обратившихся в приемный покой инфекционной больницы 1 сентября, только 22 были госпитализированы, у остальных 26 не было медицинских показаний для госпитализации.

4 сентября с 9:00 до 17:00 в приемный покой поступило 30 человек, из них только 13 госпитализированы, еще пять от госпитализации отказались. Остальные 12 в оказании специализированной помощи врачами инфекционной больницы не нуждались.

На сегодняшний день, по сравнению с 2014 годом, укомплектованность кадрами Инфекционной больницы выросла на 11%. Кроме того, еще 4 инфекциониста принимают в поликлиниках города. Департаментом здравоохранения Севастополя продолжается работа по привлечению инфекционистов в городские поликлиники.

Сергей Шеховцов поручил руководителям медицинских организаций усилить работу неотложной службы в поликлиниках, а специалистам Единого контакт-центра здравоохранения города – вести разъяснительную работу о функционале кабинетов неотложной помощи.

Вместе с тем, руководитель департамента поручил главному врачу инфекционной больницы Инге Матяж провести семинары со специалистами скорой помощи на тему маршрутизации инфекционных пациентов.

Источник: Портал Информер