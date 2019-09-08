Информационное сообщение от севизбиркома





В связи с поступающими в Севастопольскую городскую избирательную комиссию многочисленными обращениями по вопросам голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя лиц, имеющих регистрацию по месту жительства в других субъектах Российской Федерации и зарегистрированных на территории города Севастополя лишь по месту пребывания. Об этом сообщает избирком.

Законом города Севастополя № 4-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории города Севастополя по месту пребывания, не наделены активным избирательным правом по голосованию на выборах депутатов законодательного (представительного) органа города Севастополя.

Такое право предоставлено указанной категории лиц лишь на выборах Губернатора города Севастополя (статья 3 Закона города Севастополя № 330-ЗС «О выборах Губернатора города Севастополя»).

Включение граждан Российской Федерации возможно только по установленным соответствующим федеральным либо региональным законом основаниям. Публикации в газете («Слава Севастополя») разъясняющие иной, отличный от установленного законом, порядок на применении избирательного законодательства, не может являться достаточным основанием для расширения списка лиц, обладающих активным избирательным правом на территории города Севастополя.

Включение на одном из избирательных участков дополнительно в список избирателей гражданина, зарегистрированного на территории города Севастополя по месту пребывания и имеющего регистрацию по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации (избирательный участок № 78) было ошибочным.

Его принятие обусловлено необходимостью снижения напряженности и предупреждения дальнейшей эскалации конфликтав связи с публичным статусом лица и оказываемым на участковую избирательную комиссию давлением, и не может повлиять в целом на действительность голосования на данном избирательном участке.

Севастопольской городской избирательной комиссией указано участковым избирательным комиссиям на недопустимость нарушения требований избирательного законодательства и включения дополнительно в список избирателей лиц, не наделенных активным избирательным правом при голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 73

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Источник: Портал Информер