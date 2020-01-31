«ИНФОРМЕР» выяснил, грозит ли смертельный китайский вирус Севастополю (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ)

За прошедшие сутки в Китае заразились еще 1 982 человека, также отмечено 43 летальных исхода.

Таким образом, общее число заболевших с начала вспышки эпидемии составило уже 9 692 человека (по данным на 30 января их было 7 736), а умерли от вируса 213 человек (на 30 января жертв было 170). Об этом сообщает Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр распространения болезни, один — на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

«Подтвержденные случаи заболеваний: 9 692 в Китае, более 90 за рубежом. Смертей: 213. Выписано из больниц на материковой части Китая более 130 человек. Всего с начала вспышки заболевания удалось вылечить 171 человека», — заявили в Госкомитете КНР по вопросам здравоохранения.

В Гонконге число больных новой пневмонией достигло 12, в Макао — семи, на Тайване — девяти.

За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже примерно в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии, Италии, Индии.

Учитывая опасность проникновения эпидемии в российские регионы, в том числе и в Севастополь, «ИНФОРМЕР» решили направить письмо в департамент здравоохранения с просьбой предоставить официальный ответ как о самом заболевании, так и о мерах, которые предпринимаются для его предотвращения.

«Генеральному директору

ООО «Информ-Медиа»

На Ваш информационный запрос, Департамент здравоохранения города Севастополя сообщает.

1. Новая коронавирусная инфекция 2019-nCoV, вызвавшая эпидемическое неблагополучие в Китайской Народной Республике (КНР), как и любая другая новая инфекция, передающаяся от человека к человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым способом, при имеющейся системе перемещения людей из государства в государство, может вызвать эпидемическое неблагополучие как в Российской Федерации, так и в любом другом государстве мира. Однако, в настоящий момент органами, осуществляющими контроль лиц и товаров на границе, в том числе Роспотребнадзором, предпринимаются максимальные меры по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации данного инфекционного заболевания.

2. «Демонизировать» новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV и наводить панику не стоит, т.к. существенных отличий по клиническим проявлениям от других ОРВИ нет. В первую очередь от осложнений страдают лица, имеющие в анамнезе серьезные соматические заболевания.

3. В настоящий момент в мире существуют вирусные инфекции которыми можно заразиться от лиц, на момент контакта с которыми не имеющих клинических проявлений заболевания, как пример – ветряная оспа, человек становится заразным за 2-3 дня до первых высыпаний.

4. По имеющимся данным источниками коронавирусной инфекции являются больной человек, млекопитающие животные (собаки, кошки, кролики и т.д.) и птицы, касательно новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV источник уточняется.

5. На случай выявления лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, Департаментом здравоохранения города Севастополя разработан план мероприятий, лечение будет осуществляться в ГБУЗС «Городская инфекционная больница».

6. С целью недопущения возникновения инфекционного заболевания необходимо соблюдение правил личной гигиены, правил приготовления пищи (достаточная термическая обработка продуктов питания, мытье овощей и фруктов перед употреблением), ограничить участие в массовых мероприятиях, воздержаться от поездок в эпидемиологически неблагополучные страны.

Первый заместитель директора

В.М.Нусинов».

Ответ, полученный нами из департамента здравоохранения, мягко говоря, не удовлетворил.

Начнем с утверждения о том, что ««демонизировать» новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV и наводить панику не стоит, т.к. существенных отличий по клиническим проявлениям от других ОРВИ нет».

Во-первых, меры, которые предпринимаются китайскими властями для локализации очага инфекции, сильно выходят за рамки борьбы с обычными заболеваниями.

Так, с начала января полностью блокирован крупнейший город Китая — Ухань, в котором проживает до 15 млн человек. Запрещены въезды и выезды в Ухань, перекрыты и перерыты все дороги, ведущие в город. Аналогичные меры предосторожности начинают применяться и в других крупных китайских городах.

Нам кажется, что власти Китая вряд ли бы пошли на подобные меры, если бы на то не было существенных оснований.

Во-вторых, вечером 30 января руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявило о чрезвычайных мерах по борьбе с инфекцией.

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за вспышки коронавируса», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Надо полагать, что если бы речь шла об обычной инфекции, подобные меры вряд ли были бы предприняты ВОЗ.

В-третьих, ВОЗ ввело временное название болезни — «острое респираторное заболевание 2019-nCoV» («ОРЗ 2019-nCoV»). Это название является ключевым для понимания той проблемы, с которой столкнулись уже не только власти Китая, но и все мировое сообщество.

Дело в том, что под понятием «острое респираторное заболевание» (ОРЗ) подразумевается разнообразная группа заболеваний дыхательных путей с общими или похожими клиническими проявлениями и сходными механизмами развития. Группа объединяет инфекции, вызываемые вирусами, бактериями, грибками, а в редких случаях, и простейшими.

ОРВИ (острое респиратурное вирусное заболевание), о котором идет речь в ответе департамента здравоохранения – это более конкретное заболевание, хотя за ним может скрываться более 200 разных вирусов.

Главная разница между ОРЗ и ОРВИ заключается в том, что ОРВИ — это инфекция исключительно вирусная, тогда как ОРЗ может быть вызвано не только вирусами, а и другими источниками, например, — бактериями, грибками и простейшими.

Из этого следует, что ВОЗ не совсем уверено в том, что китайский коронавирус вызван именно вирусом, а не другим источником или же комбинацией этих источников. Именно поэтому и введено временное название болезни, которое получит свое постоянное название только после дальнейшего изучения в лабораториях.

Если сказать совсем просто, то в настоящий момент ни власти Китая, ни ВОЗ не понимают, с чем именно они столкнулись в Ухане. Именно этим непониманием и объясняются те беспрецендентные меры, которые ввели власти Китая в регионах, пораженных болезнью.

Напомним нашим читателям, что в реальности происходит в Китае. Вот одно из многих видео, на котором показано, что люди, пораженные болезнью, продолжают падать прямо на улицах.

<!-- -->

Как считается, источником заражения стал рынок морепродуктов в Ухане, где продавались живые змеи. Китайские ученые предполагают, что змеи на рынке уже были инфицированы, так как съели мышей, летучих или обычных, пока непонятно.

Впрочем, это предположение опровергается другими учеными и врачами, которые считают, что змеи здесь не при чем. С этим мнением можно и согласиться, учитывая то, что китайцы потребляют мышей, как обычных, так и летучих, с таким же аппетитом, как и змей.

На данном видео можно увидеть, как китайские любители экзотики поедают живых крысят:

<!-- -->

Вот, например, что из себя представляет продуктовый рынок в Гуанчжоу:

<!-- -->

Между тем, напомним нашим читателям, что крысы и мыши являются переносчиками таким опасных заболеваний, как бубонная и легочная чума. И если представить себе, что мы имеем дело не обычной пневмонией, а с неким мутировавшим видом легочной чумы, то еще раз становится понятным все те беспрецендентные меры предосторожности, которые применяются властями Китая.

Как отметил в своем выступлении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус о причинах объявления международной чрезвычайной ситуации: «Главная причина (объявление чрезвычайного положения) — не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность — что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения».

И далее продолжил:

«Мы не знаем, какого рода ущерб вирус может нанести, если бы он распространялся в стране с более слабой системой здравоохранения, чем в Китае. Поэтому мы уже сейчас должны предпринимать меры, чтобы помочь странам с неразвитой медициной подготовиться к вероятности появления коронавируса.

В этой связи я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой 2019-nCoV. Основная причина этого не в том, что происходит в Китае, но в появлении вируса в других странах. ВОЗ верит, что Китай в состоянии побороть вспышку коронавируса, но мы намерены вывести борьбу с заболеванием на глобальный уровень, чтобы сражаться с ним усилиями всего международного сообщества и победить коронавирус как можно скорее».

Мы все-таки надеемся на то, что наша страна не относится к странам «с более слабой системой здравоохранения, чем в Китае». И если, не дай Бог, в нашей стране начнется эпидемия, то мы точно также, как китайцы сможем построить современный госпиталь на 1700 мест за 10 дней, а не будем надеяться на старую инфекционную больницу, которая уже давно сама стал источником неприятностей и проблем.

Справка:

Лёгочная форма чумы (чумная пневмония) является первичной пневмонией и развивается при заражении человека воздушно-капельным путём его органов дыхания.

Другой способ заражения — непосредственное занесение инфекции загрязнёнными руками или предметами на слизистые оболочки. Клинические данные указывают также на возможность заражения через коньюктиву глаз.

Распространяется бактерией Y. рestis хорошо сохраняется в мокроте и устойчива к низким и высоким температурам, при кипячении сразу погибает. Во всем мире чумная палочка распространяется с блохами или дикими грызунами.

Симптомы лёгочной чумы:

В самом начале болезни резко повышается температура тела с ознобом, головной болью и тошнотой, доходящей до рвоты. В конце первого дня у человека появляются боли в груди, одышка в покое, учащённое сердцебиение и бред. Развивается сильный кашель с отделением мокроты, количество которой зависит от течения заболевания — от нескольких капель до обильного количества. В первые дни мокрота, отделяемая во время кашля — влажная, густая и прозрачная. Потом она становится пенистой, сначала с небольшими вкраплениями крови, но постепенно приобретая всё более кровавый цвет. Во время разгара болезни мокрота жидкая и обильная. При её выделении наружу выходит большое количество возбудителя чумы, поэтому человек особо опасен для окружающих. Второй период болезни длится не более трёх дней, который протекает с высокой температурой. Обращает на себя внимание типичный внешний вид больного человека — красное лицо и глаза, одышка, частота дыхания колеблется в пределах от 50 до 60 в минуту. При развитии лёгочной чумы артериальное давление снижается, пульс аритмичный и частый, тоны сердца глухие. Последний период болезни протекает крайне тяжело — давление определяется с трудом, пульс учащён, нарастает одышка. На коже больного чумой появляются множественные высыпания, кровоизлияния. Постепенно меняется цвет и черты лица — сначала оно становится синим, затем появляется землистый оттенок, нос заострён, глаза западают. Для больных в терминальной стадии лёгочной формы чумы характерно постоянное чувство беспокойства, больной человек пребывает в состоянии крайней слабости и изнеможения. Наступает кома, а менее чем через неделю — смерть.







Пятница, 31 января 2020 г. 108

Источник: Портал Информер