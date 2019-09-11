«ИНФОРМЕР» выяснил отношение севастопольцев к выборам депутатов Заксобрания?

8 сентября в Севастополе состоялись выборы депутатов Законодательного собрания второго созыва.

Парламент региона состоит из 24 депутатов. Из них 16 выбираются по партийным спискам, 8 – по одномандатным мажоритарным округам.

Кандидат под №2 Екатерина Алтабаева избрана по мажоритарному округу, поэтому её мандат по списку переходит следующему кандидату. Также кандидаты под №2 и №3 – Александр Витко и Дмитрий Саблин – отказались от своих мандатов. Их места также были отданы следующим в списке кандидатам.

От «Единой России» депутатами стали: Сергей Лисейцев, Евгений Зубарев, Инга Матяж, Екатерина Бубнова, Василий Зубенко, Алексей Климов, Антон Пархоменкo, Вячеслав Камзолов.От КПРФ: Василий Пархоменко, Роман Кияшко, Сергей Борисов.

От ЛДПР: Владимир Жириновский, Илья Журавлёв, Андрей Куринов.

От партии «Справедливая Россия»: Евгений Дубовик.

От «Партии пенсионеров за социальную справедливость»: Елена Глотова.

По одномандатным округам были избраны и стали депутатами: Татьяна Лобач, Екатерина Алтабаева, Вячеслав Горелов, Владимир Немцев, Татьяна Щербакова, Сергей Колбин, Михаил Чалый, Михаил Брицын.

“ИНФОРМЕР” выяснил отношение севастопольцев к выборам депутатов Заксобрания.

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Среда, 11 сентября 2019 г. 36

Источник: Портал Информер