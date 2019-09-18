«ИНФОРМЕР» выяснил у девушек из Севастополя, сколько должен зарабатывать мужчина (ВИДЕО)

18 сентября 2019     13
«ИНФОРМЕР» выяснил у девушек из Севастополя, сколько должен зарабатывать мужчина (ВИДЕО)

В век материальных благ и холодного расчета женщины часто думают, сколько должен зарабатывать современный и успешный мужчина?

Какой должен быть доход у представителя сильного пола, чтобы он смог прокормить семью и осчастливить женщину?

«ИНФОРМЕР» разбирался, чего же хотят дамы из Севастополя от мужчин, на какие категории их можно разделить по уровню материальных «хотелок». 

 

Мы исследовали границы между меркантильностью и здравым смыслом. Что из этого вышло — смотрите видео. 

 


Среда, 18 сентября 2019 г. 632

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В музее Чехова покажут редкие фотографии писателя
В музее Чехова покажут редкие фотографии писателя

Выставка «Чехов и Крым» откроется на даче Омюр 25 сентября в 10:00. Новая выставка будет посвящена 185-летию со дня рождения …


У банка РНБК может появиться сервис снятия наличных через кассы магазинов
У банка РНБК может появиться сервис снятия наличных через кассы магазинов

Окончательное решение будет принято после анализа опыта других регионов. «Возможность запуска дополнительных сервисов по снятию наличных на кассах магазинов РНКБ …


Ценам на такси в России приготовили резкий взлет
Ценам на такси в России приготовили резкий взлет

Сотрудничающие с сервисами-агрегаторами таксисты призвали обязать компании подписывать с ними трудовой договор при выполнении определенных условий. В Госдуме заинтересовались этой …


«АвтоВАЗ» объявил сервисную кампанию из-за коррозии капота Lada Xray
«АвтоВАЗ» объявил сервисную кампанию из-за коррозии капота Lada Xray

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал руководителям предприятий дилерской сети документ о возможных проблемах с коррозийной устойчивостью капота автомобилей Lada Xray. Об …


Министерство просвещения России настаивает на обязательном экзамене ЕГЭ по иностранному языку
Министерство просвещения России настаивает на обязательном экзамене ЕГЭ по иностранному языку

В Министерстве просвещения России объяснили необходимость введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку. «Знание иностранного языка – это крайне важный и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты