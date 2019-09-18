«ИНФОРМЕР» выяснил у девушек из Севастополя, сколько должен зарабатывать мужчина (ВИДЕО)

В век материальных благ и холодного расчета женщины часто думают, сколько должен зарабатывать современный и успешный мужчина?

Какой должен быть доход у представителя сильного пола, чтобы он смог прокормить семью и осчастливить женщину?



«ИНФОРМЕР» разбирался, чего же хотят дамы из Севастополя от мужчин, на какие категории их можно разделить по уровню материальных «хотелок».

Мы исследовали границы между меркантильностью и здравым смыслом. Что из этого вышло — смотрите видео.

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Среда, 18 сентября 2019 г. 632

Источник: Портал Информер