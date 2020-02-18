«ИНФОРМЕР» выяснил у известных севастопольцев, примут ли они участие во «всенародном голосовании»

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции РФ может пройти в апреле. Об этом заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.

Он уточнил, что сейчас обсуждается дата 12 апреля, чтобы к майским праздникам поправки в основной закон уже были приняты.

«ИНФОРМЕР» решил выяснить у известных севастопольцев, пойдут ли они голосовать.

Иван Ерамков, председатель СРО ПП «Патриоты России»

Одной из важных и обсуждаемых нынче в российском обществе моментов стала проблема, поставленная президентом страны Владимиром Путиным в своём послании Федеральному собранию: о внесении поправок в действующую Конституцию Российской Федерации.

Судя по реакции сообщества на данный вопрос, гражданам нужны уже не просто несколько поправок, а достаточно серьёзные изменения многих положений Основного закона страны. Ведь она родилась в суровые 90-е годы развала СССР и становления нового государства — Россия.

Даже цель его и идеология не были прописаны и зафиксированы. Я, сторонник жёсткого единовластия и персональной ответственности, и считаю, что президентскую власть в наше суровое время ослаблять просто не позволительно.

Ведь коллективная ответственность ведёт к прямой безответственности. Создание ещё одного коллективного органа Госсовета наряду с Госдумой Совфедом, мне представляется, особой пользы в управлении государством вряд ли добавит.

Как пройдёт всенародное голосование — время покажет. Брожение идёт в мозгах людей. Чиновникам, депутатам, ЛОМам нужно более интенсивнее работать в массах, разъясняя предложенное Путиным и дополненное другими неравнодушными политиками моменты.

Нужно ли гражданам принять участие в голосовании? Считаю, что не просто нужно, а обязательно необходимо! Ведь ваш конкретный голос решающий и определит в целом мнение народа. Следовательно, позволит Владимиру Владимировичу Путину, как лидеру страны, нами избранному, принять правильное решение.

Я пойду на свой избирательный участок и проголосую. Как — это уж моё право и дело. Я за Путина, но без Ельцина, и за всех российских… Вперёд и выше!

Александр Синявский, председатель совета ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина»

15 января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации, сказал о необходимости внесения изменений в Основной закон страны — Конституцию Российской Федерации.

При этом президент подчеркнул, что сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены, а мнение людей, наших граждан, народа, как носителя суверенитета и главного источника власти, должно быть определяющим.

Предложенные президентом изменения в Конституцию направлены на укрепление суверенитета нашей страны, ее базовых ценностей, построение эффективной системы управления и контроля.

Обратив особое внимание, что принятие изменений возможно только с проведением самых обширных общественных всенародных обсуждений и с учётом вносимых предложений.В связи с этим напоминаем, что ряд всероссийских и севастопольских общественных организаций создали инициативную группу из 134 персоналий.

Инициативная группа уже активно ведёт деятельность по агитации, подготовке наблюдателей, работу с государственными органами и избирательной комиссией.

Так как большинство россиян (согласно опросам, 72% респондентов) проголосовали за предложенные Путиным изменения.

Исходя из понимания важности президентских инициатив, собрание представителей общественных организаций и движений Севастополя РЕШИЛО:

Поддержать инициативу президента Владимира Владимировича Путина о необходимости внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Создать в Севастополе инициативную группу для осуществления общественного наблюдения при проведении всенародного обсуждения «Внесения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Считать основным целями инициативной группы:

Проведение разъяснительной работы в общественных организациях и трудовых коллективах о содержании и сути предлагаемых поправок в Конституцию. Проведение агитационной работы по мобилизации севастопольцев для их участия в процессе всенародного обсуждения предлагаемых поправок к Конституции Российской Федерации. Принять участие в процессе всенародного голосования в качестве общественных наблюдателей по согласованию. Организовать работу по сбору и подготовке консолидированных предложений от Севастополя по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации и направить их в срокв рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию. Срок для подачи предложений и поправок установитьОбратиться ко всем общественным организациям и движениям города Севастополя с предложением поддержать инициативу президента Российской Федерации о внесении изменений в Конституцию России. В срокнаправить в инициативную группу данные по предлагаемым кандидатам для включения их в список общественных наблюдателей с целью последующего согласования и оформления. Обратиться в Севастопольскую городскую избирательную комиссию с предложением заключить соглашение о взаимодействии и включении кандидатов от инициативной группы в число общественных наблюдателей. Для повседневной работы и координации действий создать координационный Совет. Руководителя Совета избрать из состава членов Совета. Решение о создании инициативной группы по общественному наблюдению при проведении всенародного обсуждения Российской Федерации по вопросу (вопросам) «Внесения изменений в Конституцию Российской Федерации» направить для информации в Общественную палату Российской Федерации и Общественную палату Севастополя. Направить резолюцию собрания членов инициативной группы по общественному наблюдению при проведении всенародного обсуждения по вопросу «Внесения изменений в Конституцию Российской Федерации» в Администрацию президента Российской Федерации, временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя, в Законодательное собрание Севастополя и Севастопольскую городскую избирательную комиссию.

Сергей Бинали, председатель СРОПП «Партия ветеранов России»

Эти изменения, которые предлагает нам президент, по моему мнению, не в полной мере соответствуют чаяниям народа.

Я считаю, что в Конституции, во-первых, должно быть внесено изменение о том, что мы живем в социалистическоем обществе, а, во-вторых, должна быть закреплена норма о том, что государство защищает благосостояние людей, которые живут в нашем обществе.

Необходимы также закрепить нормы, которые ужесточат требования к претендентам на посты губернаторов, мэров и депутатов. Если человек претендует на эти посты, он должен прожить в этом месте не менее 15 лет.

Иначе, он просто не в состоянии эффективно руководить регионом или городом, а также представлять регион в законодательных органах.

Отдельная строка — это состояние здравоохранения и образования. Всем абсолютно понятно, что эти сферы находятся в глубоком упадке. И если мы не сможем улучшить ситуацию в этих сферах, о каком развитии может идти речь?

Что касается материнского капитала, то это, на мой взгляд, вредная идея. Если мы заботимся о развитии общества, то деньги за рождение ребенка должны направлять на банковский счет, открытый на имя ребенка. И снять их может только сам ребенок по достижению совершеннолетия.

Наша Конституция абсолютно не соответствует социальным проблемам и вызовам общества. Но мы не можем ее принимать за месяц. Это важное дело, которое требует многомесячного обсуждения как в среде профессиональных юристов, так и в самом обществе.

Олег Гасанов, общественник Севастополя

Я не только лично приму участие в голосование, но и буду призывать всех моих близких, знакомых, друзей, а также всех жителей Севастополя принять участие в этом важном и ответственном политическом мероприятии.

Поддержу все поправки, которые внес президент России Владимир Путин.

Дмитрий Голиков, руководитель общественного движения «Доброволец»

Безусловно приму участие в голосовании. Проголосую «за».

Вадим Колесниченко, общественный и политический деятель

Обязательно приму участие в голосовании. Позвольте воздержаться от ответа на этот вопрос. Я хотел бы отметить, что у меня, как гражданина РФ, есть право не отвечать на этот вопрос, учитывая тайну голосования.

Борис Колесников, общественный и политический деятель

Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что уже на первоначальном этапе обсуждения поправок в Конституцию РФ была нарушена конституционная процедура принятия изменений в тексте основного закона.

Кроме того, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что уже сейчас в рабочую группу поступило более 600 поправок.

Я очень сильно сомневаюсь, что, учитывая и нарушения процедуры, непрофессионализм и юридическую некомпетентность со стороны отдельных представителей рабочей группы, на которую, кстати говоря, уже обратил внимание и наш президент, из этого дела выйдет что-то хорошее.

Я готов поддержать только те изменения, которые предложил наш президент. По крайней мере, если их примут, ничего плохого для простого гражданина России не будет.

Василий Пархоменко, вице-спикер Заксобрания, главный коммунист Севастополя

Отвечу сразу же на два вопроса в одном. Центральный комитет КПРФ так же, как и региональные организации на местах, проводят серьезную работу по подготовке изменений в Конституции.

Отмечу, что наша партия уже направила 15 важнейших изменений в текст Конституции РФ. Именно от того, как отнесется рабочая группа к этим поправкам, будет зависеть то, какое решение примет наша партия.

Нина Прудникова, руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» в Севастополе, председатель Общественного Совета Нахимовского муниципального округа

Для меня и моей семьи посчастливилось стать свидетелями и активными участниками важных исторических событий: Крымская — Русская весна, возвращение в родную гавань родного города-героя Севастополя и Крыма домой в Россию! Участие в обсуждении и принятии поправок в Конституцию Российской Федерации!

Также и для жителей Севастополя и Крыма участие в голосовании, на предстоящем Референдуме по вопросу внесения поправок и изменений в основной документ нашего государства — Конституцию Российской Федерации, является ещё одним не менее важным историческим событием.

Мы впервые будем принимать участие в принятии самого основополагающего документа, согласно которого мы будем достойно жить и приумножать трудом, созиданием и семейными ценностями нашу Великую историю.

Каждый из нас должен понимать, что своим активным участием в подготовке и принятии Конституции РФ, мы закладываем гарантированную защиту своих прав и свобод для себя и своих детей и внуков. Согласно Конституции РФ будут жить, учиться, работать, созидать многие поколения граждан нашей необъятной Родины.

Искренне верю в мудрость и патриотический дух нашего президента России Владимира Владимировича Путина. Призываю всех севастопольцев не быть пассивными и равнодушными в поддержке инициатив по предложенным поправкам в Конституцию РФ и поддержать предложенные поправки. Принять самое активное участие в обсуждении поправок, а также явиться на избирательные участки для голосования на предстоящем референдуме.

Севастопольцы всегда были и должны быть достойным примером для всех субъектов Российской Федерации.







Вторник, 18 февраля 2020 г. 140

Источник: Портал Информер