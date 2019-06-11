«ИНФОРМЕР» информирует, «Единая Россия» реагирует

Например, “зебра” напротив учебного корпуса СевГУ, в районе дома №14 на улице Гоголя, у одних вызывает недоумение, других – раздражение.
Некоторые студенты говорят, что они крайне недовольны новшеством, так как пользуются услугами по распечатке и ксерокопированию, а им приходится идти до светофора (расположен в 80 метрах от учебного заведения). Третьи полагают, что так и должно быть, так как жизнь дороже всего. Самые ловкие перелезают через ограждение, потому как, по сути, дальше они шагают по яркой зебре.
Вот “фигурная” разметка на площади Лазарева.
Тогда мы обращали внимание на то, что дорожная разметка, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения, должна быть нанесена чётко и своевременно. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь как водителей, так и пешеходов…
В настоящее время севастопольские единороссы озаботились пешеходными переходам у Билингвальной гимназии №2 и севастопольской школы №54.
“Мы сегодня выехали на опасные для жизни места. Они опасны для нас, для наших детей, внуков. Мы столкнулись с тем, что многие сами не берегут свою жизнь. Возле этой школы находится пешеходный переход. Здесь ходят дети, пенсионеры, беременные женщины. До 1 сентября здесь должно быть ограждение, доступная среда для инвалидов, для родителей с колясками. Мы приложим максимум усилий, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки”, – заявила победитель предварительного голосования партии по 3 мажоритарному округу Инна Гончарова, принявшая участие в мониторинге.
Источник: Портал Информер
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