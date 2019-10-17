«ИНФОРМЕР» поздравляет Дмитрия Белика с днём рождения. Наш депутат!

17 октября свой праздник празднует депутат Государственной думы РФ – Дмитрий Анатольевич Белик.



Творческий коллектив «ИНФОРМЕРа» поздравляет заслуженного севастопольца, мецената, настоящего мужчину и бойца с днём рождения!

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю вашего Дня рождения.

Вы последовательно отстаивали интересы Севастополя на разных исторических этапах. Независимо от политических условий вы призывали городских политиков, гражданское общество объединиться во имя решения главных целей – созидательных, чтобы город-герой совместными усилиями сделать лучше и богаче.

Разумеется, трудно забыть ваш вклад в события «Русской весны». Ваша деятельность на этом этапе была по достоинству оценена Президентом Российской Федерации: в апреле 2015 года получили высокую государственную награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вы расценили эту награду как заслугу ваших единомышленников – всех тех, кто с Вами работал, кто помогал реализации многолетней мечты жителей Севастополя.

Сегодня севастопольцы делегировали вам право послужить нашему Отечеству на уровне Государственной Думы России, представлять и отстаивать интересы севастопольцев в высшем законодательном органе Российской Федерации.

Уверены, что Ваша деятельность в качестве депутата Государственной Думы станет максимально продуктивной для севастопольцев, а свежие идеи воплотятся в интересных проектах, направленных на благо нашего родного города.Вы обладаете всеми качествами, необходимыми для достижения поставленных целей: энергия, оптимизм, способность видеть перспективы и находить в себе силы их достигать, умение понимать людей, поддерживать их словом и делом – являются залогом успешной работы на важном и ответственном посту.

Здоровья, бодрости духа, любви близких и верности друзей, претворения в жизнь новых замыслов, удачи во всех начинаниях!

Ваш Информер







Четверг, 17 октября 2019 г. 232

Источник: Портал Информер