«ИНФОРМЕР» призывает севастопольцев помочь Глебу!

Трагедия с Глебом случилась под Новый год.

Семья возвращалась из Симферополя с предновогодними покупками, в районе Бахчисарая их машина попала в ДТП.

Виновник аварии ехал на большой скорости, на опасном повороте не справился с управлением авто, а лобовое столкновение не оставило для Глеба шансов быть здоровым.

Многочисленные раны на голове, разрыв селезенки, переломы, вывих С6-С7 шейных позвонков. Многочисленные операции, два месяца в реанимации, пневмония, ИВЛ. Потом Москва. В НИИ детской травматологии и ортопедии стабилизировали состояние Глеба, но всему приходилось учиться заново.Глеб не сдается. Родители оборудовали для сына комнату-тренажерный зал, ежедневные занятия ЛФК, массаж, реабилитационные центры. Глеб не бросил учебу, сейчас перешел в 11 класс. Он будет сдавать ЕГЭ и поступать в университет.

Конечно, это непростое дело для практически обездвиженного подростка – даже пальцы не выполняют разгибательно-сгибательных движений, но он уже научился пользоваться телефоном, компьютером, планшетом, пить и есть при помощи специальной ложки.

Маме Глеба пришлось оставить работу, чтобы пытаться реабилитировать сына. А еще в их семье появилась маленькая дочка Маргаритка. Им всем сейчас непросто, поэтому мы просим помочь. Семье нужны подгузники №2 для взрослых, одноразовые пеленки 90*90, чистящее-моющие средства, стиральный порошок, влажные и бумажные полотенца.Если вы можете поделиться необходимым для ухода за Глебом, топросит принести средства гигиены в офисОбщественники намерены помогать Глебу, используя целевые пожертвования и средства из благотворительных копилок, установленных в сети магазинов “Чистый дом”, “Сибирское здоровье” и “Лидер”.

Реквизиты для перечисления:

ПАО «Российский национальный коммерческий банк»

ИНН 9201514757

Расчетный счет 40703810442560100358

Назначение платежа: для Глеба

или по вкладке Благотворительность в РНКБ, там счет указывать не нужно, он сам подтянется.





Пятница, 20 сентября 2019 г. 251

Источник: Портал Информер