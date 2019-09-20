«ИНФОРМЕР» призывает севастопольцев помочь Глебу!

20 сентября 2019     14
«ИНФОРМЕР» призывает севастопольцев помочь Глебу!

Трагедия с Глебом случилась под Новый год.

Семья возвращалась из Симферополя с предновогодними покупками, в районе Бахчисарая их машина попала в ДТП.

Виновник аварии ехал на большой скорости, на опасном повороте не справился с управлением авто, а лобовое столкновение не оставило для Глеба шансов быть здоровым.

Многочисленные раны на голове, разрыв селезенки, переломы, вывих С6-С7 шейных позвонков. Многочисленные операции, два месяца в реанимации, пневмония, ИВЛ. Потом Москва. В НИИ детской травматологии и ортопедии стабилизировали состояние Глеба, но всему приходилось учиться заново.Глеб не сдается. Родители оборудовали для сына комнату-тренажерный зал, ежедневные занятия ЛФК, массаж, реабилитационные центры. Глеб не бросил учебу, сейчас перешел в 11 класс. Он будет сдавать ЕГЭ и поступать в университет.

Конечно, это непростое дело для практически обездвиженного подростка – даже пальцы не выполняют разгибательно-сгибательных движений, но он уже научился пользоваться телефоном, компьютером, планшетом, пить и есть при помощи специальной ложки.

Маме Глеба пришлось оставить работу, чтобы пытаться реабилитировать сына. А еще в их семье появилась маленькая дочка Маргаритка. Им всем сейчас непросто, поэтому мы просим помочь. Семье нужны подгузники №2 для взрослых, одноразовые пеленки 90*90, чистящее-моющие средства, стиральный порошок, влажные и бумажные полотенца.Если вы можете поделиться необходимым для ухода за Глебом, то СРОО “Севастопольские мамы” просит принести средства гигиены в офис на Ленина, 36 в рабочие дни с 10 до 16. Общественники намерены помогать Глебу, используя целевые пожертвования и средства из благотворительных копилок, установленных в сети магазинов “Чистый дом”, “Сибирское здоровье” и “Лидер”.

Реквизиты для перечисления:

ПАО «Российский национальный коммерческий банк»
ИНН 9201514757
Расчетный счет 40703810442560100358
Назначение платежа: для Глеба
или по вкладке Благотворительность в РНКБ, там счет указывать не нужно, он сам подтянется.


Пятница, 20 сентября 2019 г. 251

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»
Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»

12:09 Более 50 военных самолётов российских и китайских вооружённых сил нанесли удар по условному противнику в рамках основного этапа стратегических …


В Севастополе чиновники завысили стоимость оборудования для школ на 7 млн рублей
В Севастополе чиновники завысили стоимость оборудования для школ на 7 млн рублей

На официальном сайте городского суда появилась информация о том, что в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы виновными признаны должностные лица …


«ИНФОРМЕР» призывает севастопольцев помочь Глебу!
«ИНФОРМЕР» призывает севастопольцев помочь Глебу!

Трагедия с Глебом случилась под Новый год. Семья возвращалась из Симферополя с предновогодними покупками, в районе Бахчисарая их машина попала …


Балаклава примет межрегиональный фестиваль театров кукол
Балаклава примет межрегиональный фестиваль театров кукол

С 27 по 29 сентября в Балаклавском дворце культуры пройдёт шестой фестиваль театров кукол «Маленькая страна». В программе фестиваля – …


Севастополец вернулся с медалью со Всероссийских юношеских игр боевых искусств
Севастополец вернулся с медалью со Всероссийских юношеских игр боевых искусств

Севастопольский сумоист Павел Фоменко стал серебряным призёром XII Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств. В турнире принимали участие спортсмены до 18 лет. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты