«ИНФОРМЕР» работает: в департаменте труда и соцзащиты Севастополя перестали выдавать сомнительные подарки

11 декабря редакция «ИНФОРМЕРа» опубликовала статью, в которой рассказывалось о том, как департамент труда и социальной защиты закупил 11 тысяч подарков для севастопольских детей-сирот, инвалидов, а также тех детей, которые растут в многодетных семьях.

Но, как выяснилось в ходе расследования СРОО «Севастопольские мамы», ООО «Хит-Трейд Торг» (город Иваново), которая выиграла тендер на поставку сладких подарков, весьма специфично отнеслась к своим обязанностям.

В подарок, кроме двух малюсеньких типа-псевдо-шоколадок, горы невкусной карамели, пачки печенья, жевательной конфеты, которую так и не смогли разжевать общественники без ущерба для зубных пломб, они обнаружили десяток конфет-близнецов. Различались сладости только обертками с поэтическими названиями. Их содержимое, хоть и коричневого цвета, но это было вовсе не шоколадное по своему составу и вкусу.

Ну, а две больших вафельных конфеты-близнеца «Ковбой Джонни» и «Рыжая-Пушистая» вообще сразили наповал исключительной вонью смеси машинного масла и жженого сахара. Распались на части эти «вафли» сразу после того, как была вскрыта упаковка.

Надо отметить, что чиновники департамента труда и социальной защиты весьма оперативно отреагировали на наш материал.

Уже сегодня утром посетителей департамента встречало объявление, в котором написано о том, что «по техническим причинам выдача подарков временно приостановлена».

Мы надеемся, что выдача столь некачественных подарков не только приостановлена на время, но и в дальнейшем производиться не будет. А качество этих сладких презентов проверят правоохранительные органы.

Лучше совсем остаться без подарков, чем получить то, что в народе называется «…оно на палочке».







Четверг, 12 декабря 2019 г. 75

Источник: Портал Информер