«ИНФОРМЕР» работает: спасатели Севастополя собрали около 3 килограммов смертельной ртути

10 июня 2019     14
«ИНФОРМЕР» работает: спасатели Севастополя собрали около 3 килограммов смертельной ртути

Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю провели масштабные работы по сбору ртути, обнаруженной в грунте на территории частного домовладения.

Заявка поступила через службу «112» 2 июня и содержала следующую информацию: на своём участке в зоне частного сектора по улице Хрущёва владелец при проведении земельных работ заметил, что из почвы сочится вещество, по внешним признакам напоминающее ртуть.

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