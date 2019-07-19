«ИНФОРМЕР» специально для Михаила Развожаева: центр Севастополя (ВИДЕО)

Так как Михаилу Владимировичу предстоит наладить контакт с жителями и изучить болевые точки региона, предлагаем главе Севастополя познакомиться с центром города.

Выходные для детей на пляже «Адмиральская лагуна» Каждые выходные на пляже «Адмиральская лагуна» при поддержке компании «ИнтерСтрой» проводятся развлекательные мероприятия для детей. По субботам с 9 до 10 утра …



Крупный пожар в Севастополе (ФОТО) В Севастополе на площади Ластовая, 3 произошёл крупный пожар. К его тушению от МЧС России привлекались 21 человек и 6 единиц …



В Крыму при раскопках найден античный склеп с воинским захоронением При раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма ученые обнаружили древний склеп с воинским, как предполагается, захоронением, сообщила пресс-служба фонда «Археология». …



В Севастополе создан первый в России учебный полигон элитного виноделия В Севастополе создан первый в России университетский учебно-научный полигон элитного виноградарства, сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета в пятницу. Для создания полигона …

