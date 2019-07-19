«ИНФОРМЕР» специально для Михаила Развожаева: центр Севастополя (ВИДЕО)

19 июля 2019     22
«ИНФОРМЕР» специально для Михаила Развожаева: центр Севастополя (ВИДЕО)

Так как Михаилу Владимировичу предстоит наладить контакт с жителями и изучить болевые точки региона, предлагаем главе Севастополя познакомиться с центром города.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Выходные для детей на пляже «Адмиральская лагуна»
Выходные для детей на пляже «Адмиральская лагуна»

Каждые выходные на пляже «Адмиральская лагуна» при поддержке компании «ИнтерСтрой» проводятся развлекательные мероприятия для детей. По субботам с 9 до 10 утра …


Крупный пожар в Севастополе (ФОТО)
Крупный пожар в Севастополе (ФОТО)

В Севастополе на площади Ластовая, 3 произошёл крупный пожар. К его тушению от МЧС России привлекались 21 человек и 6 единиц …


В Крыму при раскопках найден античный склеп с воинским захоронением
В Крыму при раскопках найден античный склеп с воинским захоронением

При раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма ученые обнаружили древний склеп с воинским, как предполагается, захоронением, сообщила пресс-служба фонда «Археология». …


В Севастополе создан первый в России учебный полигон элитного виноделия
В Севастополе создан первый в России учебный полигон элитного виноделия

В Севастополе создан первый в России университетский учебно-научный полигон элитного виноградарства, сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета в пятницу. Для создания полигона …


Ягудин высказался о противостоянии Загитовой и Медведевой и вспомнил о Плющенко
Ягудин высказался о противостоянии Загитовой и Медведевой и вспомнил о Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о противостоянии россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Слова спортсмена приводит «Советский …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты