«ИНФОРМЕР» специально для Михаила Развожаева: центр Севастополя (ВИДЕО)

Так как Михаилу Владимировичу предстоит наладить контакт с жителями и изучить болевые точки региона, предлагаем главе Севастополя познакомиться с центром города.
Источник: Портал Информер
Так как Михаилу Владимировичу предстоит наладить контакт с жителями и изучить болевые точки региона, предлагаем главе Севастополя познакомиться с центром города.
Источник: Портал Информер
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Выходные для детей на пляже «Адмиральская лагуна»
Каждые выходные на пляже «Адмиральская лагуна» при поддержке компании «ИнтерСтрой» проводятся развлекательные мероприятия для детей. По субботам с 9 до 10 утра …
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Крупный пожар в Севастополе (ФОТО)
В Севастополе на площади Ластовая, 3 произошёл крупный пожар. К его тушению от МЧС России привлекались 21 человек и 6 единиц …
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В Крыму при раскопках найден античный склеп с воинским захоронением
При раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма ученые обнаружили древний склеп с воинским, как предполагается, захоронением, сообщила пресс-служба фонда «Археология». …
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В Севастополе создан первый в России учебный полигон элитного виноделия
В Севастополе создан первый в России университетский учебно-научный полигон элитного виноградарства, сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета в пятницу. Для создания полигона …
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Ягудин высказался о противостоянии Загитовой и Медведевой и вспомнил о Плющенко
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о противостоянии россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Слова спортсмена приводит «Советский …