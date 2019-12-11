«ИНФОРМЕР» сэкономил 1,3 млн бюджетных рублей: Резниченко умерил свои аппетиты

Редакция “ИНФОРМЕРа” уже рассказывала о том, как “шикуют” за государственный счет некоторые чиновники Севастополя.

Напомним нашим читателям, что Управление по делам молодёжи и спорта Севастополя планировало провести с 29 ноября по 1 декабря второй молодежный медиа-форум «Молодежные медиа».

Предполагалось разместить на территории 80 человек и потратить на закрытую для посторонних «тусовку» 1 337 518,00 рублей.

Ответственное лицо за данное мероприятие — начальник управления Сергей Резниченко.

«На закрытой территории с возможностью размещения 80 человек, конференц-залом вместимостью не менее 80 человек, не менее чем с тремя конференц-залами или комнатами для переговоров и презентаций вместимостью не менее 25 человек, а также не менее чем с одной столовой для питания участников», — говорилось в документе.

В качестве целей Форума были обозначены: «создание неформальной коммуникационно-образовательной площадки для молодёжи города Севастополя в возрасте от 18 до 30 лет для приобретения практических и теоретических навыков в области журналистики, создания фото и видео, погружения в образовательную среду, изучения структуры средств массовой информации (далее – СМИ) через игровые и дискуссионные формы лекций и мастер-классов».

Однако после публикации статьи на «ИНФОРМЕРе», ответственные за мероприятия чиновники решили умерить свои аппетиты и сильно сократили статьи расходов на проведение форума.

Как уверяют наши источники в Управлении по делам молодёжи и спорта, в итоге организация и проведение Форума обошлись практически бесплатно.

Можно только порадоваться за чиновников, которые сумели сэкономить государству почти 1,5 млн рублей. Пусть даже и с помощью «ИНФОРМЕРа».

Тем же, для которых не доходит с первого раза, мы сообщаем, что и далее будем внимательно отслеживать деятельность чиновников в плане траты государственных и городских денег.







Среда, 11 декабря 2019 г. 274

Источник: Портал Информер