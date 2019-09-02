«ИНФОРМЕР» узнал, сколько готовы потратить севастопольцы на сборы ребёнка в школу

2 сентября 2019     19
«ИНФОРМЕР» узнал, сколько готовы потратить севастопольцы на сборы ребёнка в школу

Редакция «ИНФОРМЕРа» провела опрос и выяснила, сколько готовы потратить севастопольцы на подготовку ребёнка к школе. Участие в голосовании приняли 68 человек.

19 (27.94%) отметили, что не меньше 10 тысяч рублей16 (23.53%) заявили, что не экономят на детях. 13 (19.12%) сказали, что придётся потратить от 5 тысяч рублей. 

Меньше 1000 рублей — 11 (16.18%), а 15 – 20 тысяч рублей — 9 (13.24%) респондентов. 

 

 

В этом году учебный год начался второго сентября. Во всех школах Севастополя сегодня прозвучал первый звонок.В городе работают 67 общеобразовательных учреждений, из которых 62 государственных и 5 частных школ. Впервые одна из линеек проходит в Херсонесе.

Севастопольские школы в этом году принимают более пяти тысяч первоклассников. Всего в общеобразовательных учреждений города будет учиться около 46 тысяч детей.

В ходе подготовки к новому учебному году департаментом образования и науки проведена колоссальная работа.

 В 11 и 49 школах появились новые спортивные площадки, заменена кровля в СОШ № 5 и 61. В школе №40 проведен капитальный ремонт. В пяти учреждениях (ДОУ № 15, 20, 92, 128, 313) полностью отремонтированы пищеблоки, сделаны прачечные в детских садах № 67, 121. Системы отопления заменены в 15 школе и 114 детском саду. Отремонтированы спортзалы в школах № 43, 45, 50, электросети в ДОУ № 43,116 и СОШ № 19,50.

В 61 школе отремонтирована мастерская, а в 43 школе и 128 и 129 детских садах отремонтированы медицинские кабинеты.Также проведен капитальный ремонт ограждений в 38 школе и Судостроительном колледже.

 

Приобретено оборудование и мебель для двух школ, в которых ведутся комплексные капитальные ремонты (СОШ № 6, 40) и 5 детских садов, переданных городу Министерством обороны РФ (10, 28, 93, 103, 118).

 

Приобретено оборудование для новостроек, которые планируются к вводу в 2019 году. Речь идет о второй очереди образовательного комплекса «Бухта Казачья» и школе-коллегиуме на Античном. А также пяти детских садах: на ул. Симонок, корпус сада № 43, сад в б. Казачья, сад по ул. Шевченко, корпус сада № 120 по ул. Музыки 78-А.


Понедельник, 2 сентября 2019 г. 1527

Источник: Портал Информер

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