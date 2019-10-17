Исполнительницу песни Цоя захотели пристыдить

Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя “Кукушка”. Об этом сообщает РИА Новости.

Кормухина рассказала, что Гагарина присвоила аранжировку, написанную ею лично и Алексеем Беловым. Эта композиция вошла в альбом Кормухиной “Падаю в небо”, артистка выполнила все формальности в плане авторства.

Но в 2015 году она услышала эту же песню в исполнении Полины Гагариной, при этом автором был Константин Меладзе.

“Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у “Кино”. Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон”, — заявила Кормухина в эфире НСН.

Она рассказала о проведенной в мае экспертизе двух кавер-версий песни Цоя. По ее словам, эксперты признали ее вариант композиции самостоятельным произведением. А “Кукушка” в исполнении Гагариной не является ни переработкой композиции Кормухиной, ни самостоятельным музыкальным произведением.

Кормухина также подчеркнула, что не имеет финансовых претензий к Полине Гагариной, и добавила, что хочет “дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть”.

По ее мнению, Гагариной следует извиниться и признать свою неправоту.







Четверг, 17 октября 2019 г. 12

Источник: Портал Информер