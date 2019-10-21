Используйте печное отопление правильно!

На территории Севастополя немало домов, которые отапливаются при помощи дровяных печей. При использовании печного отопления надо быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые требования пожарной безопасности, чтобы не произошло возгорание.
Один из таких случаев произошёл вчера вечером. В 17:42 на пульт оперативно-диспетчерской службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Севастополю поступило сообщение о том, что в СТ «Черноморец-2», расположенном в Нахимовском районе горит дом. Прибывшие к месту происшествия огнеборцы установили – огнём охвачена кровля здания. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. В 18:17 возгорание было локализовано, в 20:20 – полностью ликвидировано. Пожар на площади 20 кв.м. произошёл из-за неисправности печного оборудования.
Нужно знать, что пожар может произойти из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.
В первую очередь, помните, что нужно регулярно проверять исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, вычищать сажу, заделывать трещины глиняно-песчаным раствором, а дымовая труба должна быть побелена на чердаке и выше кровли. Это делается для того, чтобы максимально быстро заметить появившиеся дефекты.
Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть политы водой и удалены в специально отведённое место.
Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.
Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную же ставить предметы можно лишь через 4-5 часов после того, как прогорят дрова.
Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, которые могут легко вспыхнуть.
И самое главное – ни в коем случае не оставляйте печь без присмотра во время топки и не полагайтесь в этом деле на детей.
Помните, что ваша безопасность зависит от вас самих! Берегите себя и своих близких!
Специалисты МЧС напоминают севастопольцам о правилах пользования газовыми приборами
Специалисты Главного управления МЧС России по городу Севастополю предупреждают!
1. Каждый раз до и после включения емкостного или проточного водонагревателя проверяйте наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале.
2. При отсутствии тяги обращайтесь в жилищно-эксплуатационную организацию. Пользоваться газовыми водонагревателями до восстановления тяги категорически запрещается.
3. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
4. Не допускайте работы газовых приборов без притока воздуха через форточку или фрамугу.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц,не знакомых с правилами пользования газом в быту;
– самостоятельно ремонтировать газовые приборы;
– самостоятельно переставлять или проводить замену газовых приборов, изменение газовой разводки;
– оставлять газовые приборы без присмотра;
– использовать газовые плиты для обогрева помещений.
При обнаружении запаха газа в квартире, на лестничной клетке, в подвале немедленно отключите газовые приборы, провентилируйте помещения, вызовите аварийную газовую службу по телефону «104».Выполните указания диспетчера.
При сдаче жилья в наем ответственный квартиросъёмщик обязан провести инструктаж с нанимателями по правилам пользования газом в быту.
Правила пользования газовыми плитами!
Перед включением газовой плиты необходимо:
– убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;
– приоткрыть форточку окна кухни;
– зажжённую спичку или электрозажигалку поднести к краю горелки и открыть краник включаемой горелки;
– газ должен загореться во всех отверстиях по окружности горелки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– допускать к пользованию плитой детей дошкольного возраста и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами;
– оставлять работающую плиту без присмотра;
Правила пользования газовыми колонками!
Перед включением в работу газовой колонки необходимо:
– проверить закрытие кранов на колонке и перед ней, убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;
– приоткрыть форточку окна на кухне, убедиться в исправности вентиляции;
– проверить наличие тяги в дымоотводящей трубе.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– пользоваться колонкой при отсутствии или недостаточности тяги в дымоходе;
– пользоваться неисправной колонкой;
Правила пользования газовыми котлами!
Перед включением в работу газового отопительного котла необходимо:
– проверить исправность котла, при необходимости произвести подпитку системы отопления водой;
– убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;
– проверить исправность дымоотводящего газохода и проверить в нем тягу;
– приоткрыть форточку окна помещения, где установлен котел
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– пользоваться котлом при отсутствии тяги в дымоходе, неплотности дымоотводящих труб;
– пользоваться неисправным котлом;
– самостоятельно производить ремонт.
Об эксплуатации газовых баллонов!
В городе функционирует «Севастопольская газонаполнительная станция, которая находится в поселке Штурмовое, и является единственной организацией, которая имеет право на наполнение, доставку и замену бытовых газовых баллонов!
К сожалению, многие люди стараются приобретать и устанавливать газовые баллоны самостоятельно, не проверяя, соответствуют ли они требованиям безопасности.
В связи с этим фактом, спасатели настоятельно рекомендуют!
– Не рискуйте собственной жизнью и здоровьем! Заказывать и наполнять газовые баллоны следует исключительно у специалистов.
– Внимательно следите за состоянием, исправностью и пригодностью газового оборудования.
– Регулярно проветривайте помещения.
– Если вы почувствовали в помещении запах газа, откройте окна, не включайте электрические приборы, и немедленно позвоните в газовую аварийную службу по номеру «104».
Подать заявку на доставку и замену газовых баллонов можно по телефонам: 72-33-83 или 72-36-54
В случае возникновения любой опасной ситуации первым делом необходимо позвонить по номеру «101»!
Безопасно используйте электроприборы в быту!
Главное управление МЧС России по городу Севастополю призывает всех жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических происшествий. В осенне-зимний период большую опасность представляют ситуации с неправильной эксплуатацией электроприборов.
Используйте исключительно сертифицированную продукцию, которая прошла испытание и имеет гарантии. Кроме того, при покупке обогревателя обратите внимание на его мощность и соотнесите ее с возможностями электропроводки в вашем жилье. Никогда не оставляйте электроприборы без присмотра, особенно если в помещении есть дети. Не накрывайте электроприборы тканью и не ставьте их близко к мебели, шторам и другим горючим материалам.
– содержите в исправном состоянии внутреннюю электропроводку, электроприборы, газовые плиты и печное отопление;
– не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов;
– не применяйте нестандартные самодельные электронагревательные приборы – используйте исключительно сертифицированную продукцию, которая прошла испытание и имеет гарантии;
– при покупке обогревателя обратите внимание на его мощность и соотнесите ее с возможностями электропроводки в вашем жилье;
– не накрывайте электроприборы тканью и не ставьте их близко к мебели, шторам и другим легковоспламеняемым предметам;
– не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы;
– не оставляйте детей одних в помещениях, где работают электронагревательные приборы;
– не оставляйте электрические обогреватели включёнными на длительный срок, эксплуатируйте их строго согласно инструкции производителя;
– устанавливая электрический обогреватель, позаботьтесь, чтобы он располагался устойчиво, на неподвижной поверхности, чтобы не смог опрокинуться при воздействии сквозняка, быть случайно опрокинутым домашними животными;
– непременно отключайте электрические обогреватели, когда ложитесь спать!
Понедельник, 21 октября 2019 г. 115
Источник: Портал Информер