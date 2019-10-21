Используйте печное отопление правильно!

На территории Севастополя немало домов, которые отапливаются при помощи дровяных печей. При использовании печного отопления надо быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые требования пожарной безопасности, чтобы не произошло возгорание.

Один из таких случаев произошёл вчера вечером. В 17:42 на пульт оперативно-диспетчерской службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Севастополю поступило сообщение о том, что в СТ «Черноморец-2», расположенном в Нахимовском районе горит дом. Прибывшие к месту происшествия огнеборцы установили – огнём охвачена кровля здания. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. В 18:17 возгорание было локализовано, в 20:20 – полностью ликвидировано. Пожар на площади 20 кв.м. произошёл из-за неисправности печного оборудования.

Нужно знать, что пожар может произойти из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

В первую очередь, помните, что нужно регулярно проверять исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, вычищать сажу, заделывать трещины глиняно-песчаным раствором, а дымовая труба должна быть побелена на чердаке и выше кровли. Это делается для того, чтобы максимально быстро заметить появившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть политы водой и удалены в специально отведённое место.

Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.

Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную же ставить предметы можно лишь через 4-5 часов после того, как прогорят дрова.

Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, которые могут легко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае не оставляйте печь без присмотра во время топки и не полагайтесь в этом деле на детей.

Помните, что ваша безопасность зависит от вас самих! Берегите себя и своих близких!

Специалисты МЧС напоминают севастопольцам о правилах пользования газовыми приборами

Специалисты Главного управления МЧС России по городу Севастополю предупреждают!

1. Каждый раз до и после включения емкостного или проточного водонагревателя проверяйте наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале.

2. При отсутствии тяги обращайтесь в жилищно-эксплуатационную организацию. Пользоваться газовыми водонагревателями до восстановления тяги категорически запрещается.

3. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.

4. Не допускайте работы газовых приборов без притока воздуха через форточку или фрамугу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц,не знакомых с правилами пользования газом в быту;

– самостоятельно ремонтировать газовые приборы;

– самостоятельно переставлять или проводить замену газовых приборов, изменение газовой разводки;

– оставлять газовые приборы без присмотра;

– использовать газовые плиты для обогрева помещений.

При обнаружении запаха газа в квартире, на лестничной клетке, в подвале немедленно отключите газовые приборы, провентилируйте помещения, вызовите аварийную газовую службу по телефону «104».Выполните указания диспетчера.

При сдаче жилья в наем ответственный квартиросъёмщик обязан провести инструктаж с нанимателями по правилам пользования газом в быту.

Правила пользования газовыми плитами!

Перед включением газовой плиты необходимо:

– убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;

– приоткрыть форточку окна кухни;

– зажжённую спичку или электрозажигалку поднести к краю горелки и открыть краник включаемой горелки;

– газ должен загореться во всех отверстиях по окружности горелки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– допускать к пользованию плитой детей дошкольного возраста и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами;

– оставлять работающую плиту без присмотра;

Правила пользования газовыми колонками!

Перед включением в работу газовой колонки необходимо:

– проверить закрытие кранов на колонке и перед ней, убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;

– приоткрыть форточку окна на кухне, убедиться в исправности вентиляции;

– проверить наличие тяги в дымоотводящей трубе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– пользоваться колонкой при отсутствии или недостаточности тяги в дымоходе;

– пользоваться неисправной колонкой;

Правила пользования газовыми котлами!

Перед включением в работу газового отопительного котла необходимо:

– проверить исправность котла, при необходимости произвести подпитку системы отопления водой;

– убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;

– проверить исправность дымоотводящего газохода и проверить в нем тягу;

– приоткрыть форточку окна помещения, где установлен котел

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– пользоваться котлом при отсутствии тяги в дымоходе, неплотности дымоотводящих труб;

– пользоваться неисправным котлом;

– самостоятельно производить ремонт.

Об эксплуатации газовых баллонов!

В городе функционирует «Севастопольская газонаполнительная станция, которая находится в поселке Штурмовое, и является единственной организацией, которая имеет право на наполнение, доставку и замену бытовых газовых баллонов!

К сожалению, многие люди стараются приобретать и устанавливать газовые баллоны самостоятельно, не проверяя, соответствуют ли они требованиям безопасности.

В связи с этим фактом, спасатели настоятельно рекомендуют!

– Не рискуйте собственной жизнью и здоровьем! Заказывать и наполнять газовые баллоны следует исключительно у специалистов.

– Внимательно следите за состоянием, исправностью и пригодностью газового оборудования.

– Регулярно проветривайте помещения.

– Если вы почувствовали в помещении запах газа, откройте окна, не включайте электрические приборы, и немедленно позвоните в газовую аварийную службу по номеру «104».

Подать заявку на доставку и замену газовых баллонов можно по телефонам: 72-33-83 или 72-36-54

В случае возникновения любой опасной ситуации первым делом необходимо позвонить по номеру «101»!

Безопасно используйте электроприборы в быту!

Главное управление МЧС России по городу Севастополю призывает всех жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических происшествий. В осенне-зимний период большую опасность представляют ситуации с неправильной эксплуатацией электроприборов.

Используйте исключительно сертифицированную продукцию, которая прошла испытание и имеет гарантии. Кроме того, при покупке обогревателя обратите внимание на его мощность и соотнесите ее с возможностями электропроводки в вашем жилье. Никогда не оставляйте электроприборы без присмотра, особенно если в помещении есть дети. Не накрывайте электроприборы тканью и не ставьте их близко к мебели, шторам и другим горючим материалам.

– содержите в исправном состоянии внутреннюю электропроводку, электроприборы, газовые плиты и печное отопление;

– не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов;

– не применяйте нестандартные самодельные электронагревательные приборы – используйте исключительно сертифицированную продукцию, которая прошла испытание и имеет гарантии;

– при покупке обогревателя обратите внимание на его мощность и соотнесите ее с возможностями электропроводки в вашем жилье;

– не накрывайте электроприборы тканью и не ставьте их близко к мебели, шторам и другим легковоспламеняемым предметам;

– не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы;

– не оставляйте детей одних в помещениях, где работают электронагревательные приборы;

– не оставляйте электрические обогреватели включёнными на длительный срок, эксплуатируйте их строго согласно инструкции производителя;

– устанавливая электрический обогреватель, позаботьтесь, чтобы он располагался устойчиво, на неподвижной поверхности, чтобы не смог опрокинуться при воздействии сквозняка, быть случайно опрокинутым домашними животными;

– непременно отключайте электрические обогреватели, когда ложитесь спать!







Понедельник, 21 октября 2019 г. 115

Источник: Портал Информер