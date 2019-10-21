Используйте печное отопление правильно!

21 октября 2019     19
Используйте печное отопление правильно!

На территории Севастополя немало домов, которые отапливаются при помощи дровяных печей. При использовании печного отопления надо быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые требования пожарной безопасности, чтобы не произошло возгорание.

Один из таких случаев произошёл вчера вечером. В 17:42 на пульт оперативно-диспетчерской службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Севастополю поступило сообщение о том, что в СТ «Черноморец-2», расположенном в Нахимовском районе горит дом. Прибывшие к месту происшествия огнеборцы установили – огнём охвачена кровля здания. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. В 18:17 возгорание было локализовано, в 20:20 – полностью ликвидировано. Пожар на площади 20 кв.м. произошёл из-за неисправности печного оборудования.

Нужно знать, что пожар может произойти из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

В первую очередь, помните, что нужно регулярно проверять исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, вычищать сажу, заделывать трещины глиняно-песчаным раствором, а дымовая труба должна быть побелена на чердаке и выше кровли. Это делается для того, чтобы максимально быстро заметить появившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть политы водой и удалены в специально отведённое место.

Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.

Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную же ставить предметы можно лишь через 4-5 часов после того, как прогорят дрова.

Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, которые могут легко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае не оставляйте печь без присмотра во время топки и не полагайтесь в этом деле на детей.

Помните, что ваша безопасность зависит от вас самих! Берегите себя и своих близких!

Специалисты МЧС напоминают севастопольцам о правилах пользования газовыми приборами

Специалисты Главного управления МЧС России по городу Севастополю предупреждают!

1. Каждый раз до и после включения емкостного или проточного водонагревателя проверяйте наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале.

2. При отсутствии тяги обращайтесь в жилищно-эксплуатационную организацию. Пользоваться газовыми водонагревателями до восстановления тяги категорически запрещается.

3. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.

4. Не допускайте работы газовых приборов без притока воздуха через форточку или фрамугу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц,не знакомых с правилами пользования газом в быту;

– самостоятельно ремонтировать газовые приборы;

– самостоятельно переставлять или проводить замену газовых приборов, изменение газовой разводки;

– оставлять газовые приборы без присмотра;

– использовать газовые плиты для обогрева помещений.

При обнаружении запаха газа в квартире, на лестничной клетке, в подвале немедленно отключите газовые приборы, провентилируйте помещения, вызовите аварийную газовую службу по телефону «104».Выполните указания диспетчера.

При сдаче жилья в наем ответственный квартиросъёмщик обязан провести инструктаж с нанимателями по правилам пользования газом в быту.

Правила пользования газовыми плитами!

Перед включением газовой плиты необходимо:

– убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;

– приоткрыть форточку окна кухни;

– зажжённую спичку или электрозажигалку поднести к краю горелки и открыть краник включаемой горелки;

– газ должен загореться во всех отверстиях по окружности горелки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– допускать к пользованию плитой детей дошкольного возраста и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами;

– оставлять работающую плиту без присмотра;

Правила пользования газовыми колонками!

Перед включением в работу газовой колонки необходимо:

– проверить закрытие кранов на колонке и перед ней, убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;

– приоткрыть форточку окна на кухне, убедиться в исправности вентиляции;

– проверить наличие тяги в дымоотводящей трубе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– пользоваться колонкой при отсутствии или недостаточности тяги в дымоходе;

– пользоваться неисправной колонкой;

Правила пользования газовыми котлами!

Перед включением в работу газового отопительного котла необходимо:

– проверить исправность котла, при необходимости произвести подпитку системы отопления водой;

– убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;

– проверить исправность дымоотводящего газохода и проверить в нем тягу;

– приоткрыть форточку окна помещения, где установлен котел

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– пользоваться котлом при отсутствии тяги в дымоходе, неплотности дымоотводящих труб;

– пользоваться неисправным котлом;

– самостоятельно производить ремонт.

Об эксплуатации газовых баллонов!

В городе функционирует «Севастопольская газонаполнительная станция, которая находится в поселке Штурмовое, и является единственной организацией, которая имеет право на наполнение, доставку и замену бытовых газовых баллонов!

К сожалению, многие люди стараются приобретать и устанавливать газовые баллоны самостоятельно, не проверяя, соответствуют ли они требованиям безопасности.

В связи с этим фактом, спасатели настоятельно рекомендуют!

– Не рискуйте собственной жизнью и здоровьем! Заказывать и наполнять газовые баллоны следует исключительно у специалистов.

– Внимательно следите за состоянием, исправностью и пригодностью газового оборудования.

– Регулярно проветривайте помещения.

– Если вы почувствовали в помещении запах газа, откройте окна, не включайте электрические приборы, и немедленно позвоните в газовую аварийную службу по номеру «104».

Подать заявку на доставку и замену газовых баллонов можно по телефонам: 72-33-83 или 72-36-54

В случае возникновения любой опасной ситуации первым делом необходимо позвонить по номеру «101»!

Безопасно используйте электроприборы в быту!

Главное управление МЧС России по городу Севастополю призывает всех жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических происшествий.  В осенне-зимний период большую опасность представляют ситуации с неправильной эксплуатацией электроприборов.

 Используйте исключительно сертифицированную продукцию, которая прошла испытание и имеет гарантии. Кроме того, при покупке обогревателя обратите внимание на его мощность и соотнесите ее с возможностями электропроводки в вашем жилье. Никогда не оставляйте электроприборы без присмотра, особенно если в помещении есть дети. Не накрывайте электроприборы тканью и не ставьте их близко к мебели, шторам и другим горючим материалам.

– содержите в исправном состоянии внутреннюю электропроводку, электроприборы, газовые плиты и печное отопление;

– не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов;

– не применяйте нестандартные самодельные электронагревательные приборы – используйте исключительно сертифицированную продукцию, которая прошла испытание и имеет гарантии;

– при покупке обогревателя обратите внимание на его мощность и соотнесите ее с возможностями электропроводки в вашем жилье;

– не накрывайте электроприборы тканью и не ставьте их близко к мебели, шторам и другим легковоспламеняемым предметам; 

– не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы;

– не оставляйте детей одних в помещениях, где работают электронагревательные приборы;

– не оставляйте электрические обогреватели включёнными на длительный срок, эксплуатируйте их строго согласно инструкции производителя;

– устанавливая электрический обогреватель, позаботьтесь, чтобы он располагался устойчиво, на неподвижной поверхности, чтобы не смог опрокинуться при воздействии сквозняка, быть случайно опрокинутым домашними животными; 

– непременно отключайте электрические обогреватели, когда ложитесь спать!



Понедельник, 21 октября 2019 г. 115

Источник: Портал Информер

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