Историей севастопольского «сквера без хозяина» заинтересовались европейские журналисты

Сознательность и активная гражданская позиция наших севастопольцев восхитила европейских журналистов. Журналист из Швейцарии, пообщавшись с жильцами дома №25 на проспекте Октябрьской революции, был впечатлен уровнем развития гражданского общества в городе-герое. Об этом информирует пресс-служба общественной организации «Наш Севастополь».

«Не секрет, что к Севастополю и Крыму вот уже 5 лет приковано внимание всего мирового сообщества. У представителей средств массовой информации Европы есть запрос на «взгляд изнутри», опираясь не на официальные комментарии властей, а на мнение жителей. Именно поэтому сейчас многие европейские журналисты проводят мониторинг соцсетей лидеров общественного мнения на полуострове. Со мной связался журналист государственного радио и телевидения Швейцарии SRF Дэвид Науэр, который в рамках своего репортажа о полуострове попросил организовать встречу с активными севастопольцами. В частности, гостя интересовали примеры общественной деятельности, так называемой «инициативы снизу». Я предложила пообщаться с жителями дома №25 на проспекте Октябрьской революции, которые не только сами ухаживают за своим сквером, помнят историю его создания, но и разработали план благоустройства своего общественного пространства», – рассказала председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

В ходе встречи жильцы дома отметили, что этот сквер, который пока «в списках зеленых зон не значится», очень дорог жителям всех близлежащих домов. В частности, в доме на ПОР, 25 уже растет третье поколение севастопольцев, причастных к скверу. В 1973 году их бабушки и дедушки высаживали платаны на тогда еще абсолютно пустой территории. А сейчас уже дети и внуки добиваются реконструкции зеленой зоны.

Дэвида Науэра заинтересовала история дома. Оказалось, что его возводили военные строители для себя – сами строили, сами получали в этом доме квартиры. В свою очередь севастопольцев интересовал опыт Швейцарии. Журналисту задали вопросы, как обстоят дела на его Родине с парковкой машин во дворах, с благоустройством и уборкой территории.

«Такие последовательные действия жителей, по-моему, один из самых ярких примеров гражданской сознательности: жители не сидят, сложа руки, огульно ругая власть за медлительность, а просто делают. Ищут все возможные способы «пробить» благоустройство. Добились наведения в сквере чистоты, спасибо ГУПС «УК Гагаринского района-2». Сейчас жильцы вместе с общественной организацией «Наш Севастополь» составляют «народный проект» реконструкции сквера и верят, что этот полувековой сквер все-таки войдет в городскую программу. Этот сквер не просто зеленая территория, он – хранитель истории. Молодые деревца были посажены, фактически, до официального образования Гагаринского района. Мало того, дом №25 тогда был единственным на нечетной стороне проспекта Октябрьской революции. Учитывая, как разросся район, такие уголки – «легкие» огромного жилого массива – на вес золота», – подчеркнула Ольга Дронова.

Напомним, ранее председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова поднимала вопрос сохранения и благоустройства сквера возле ПОР, 25,27,29. Сейчас эта зеленая зона находится в неудовлетворительном состоянии: дорожки рассыпались, скамейки вырваны, а на территории зеленой зоны размещена «наливайка». Жители совместно с активистами организации прорабатывают эскизные решения благоустройства будущего сквера с тем, чтобы представить его на рассмотрение правительству города.





Четверг, 3 октября 2019 г. 8118

Источник: Портал Информер