Истории российских стариков, которые устали от обещаний властей и сделали всё сами

Они не любят просить, предпочитая брать дело в свои руки. В ход идет все: пнями эти люди заделывают дорожные ямы, а из металлолома возводят стадионы.

Несколько примеров, когда упорство и отвага победили всех в подборке, сделанной из российских СМИ.

Не занимаетесь спортом, потому что абонемент в зал не входит в семейный бюджет, а под рукой только школьный стадион, да и тот разбит? Вот вам лайфхак от курганского пенсионера МВД Владимира Табакова: бросаете ныть и начинаете строить свою спортплощадку.

Возвести ее он решил ради внуков — надо же детей чем-то занять, когда они приезжают к деду в гости.

Владимир Табаков

Владимир присмотрел подходящий пустырь, пошел в поселковый совет и сказал, что неплохо было бы поставить на его месте стадион. Там идею поддержали и ответили, что инициатива — дело наказуемое: денег нет, но вы стройте.

С этого момента Владимир начал хождение по вторчермету. Где какой железный хлам подкинут — сразу находил ему применение. Вскоре к его затее подключились неравнодушные соседи, и в 2017 году спортплощадку открыли. Без ленточки и громких слов, зато с говорящим названием «Дружба».

По выходным местные жители ходят сюда в три смены: малыши, подростки и взрослые. За несколько лет здесь появилась детская площадка с песочницей, зона отдыха, полоса препятствий — хоть нормы ГТО сдавай, хоть «Октоберфест» устраивай.

На площадке всегда есть инвентарь: боксерские перчатки, мячи, гири, гантели. Никто их не охраняет, да никто и не крадет. Как Владимиру Табакову удалось отгрохать стадион и справиться с воровством, знают на 45.RU.

Когда начнут ремонтировать дорогу в деревне, где живет всего две семьи? Ответ напрашивается сам собой. Но 96-летняя Нина Александровна Пустохина таким вопросом даже не задается: просто берет в руки лопату и идет заделывать ямы.

Без специальной жилетки, знаков, предупреждающих о ремонтных работах, выходит прямо на дорогу (деревня Борки в Архангельской области, где живет бабуля, хоть и маленькая, а машины здесь ездят часто) и давай чинить. Песком, камнями, землей — главное, чтобы ям не было.

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Пока на счету бабушки одна отремонтированная дорога, единственная асфальтовая в Борках. Но планы грандиозные — в деревне есть еще много грунтовок, больше похожих на минное поле. На их восстановление местные жители не надеются, остается надежда только на Нину Александровну.

Обращаться к тем, кто напрямую должен заниматься дорожными проблемами, женщина даже не подумала: привыкла все делать сама. Уж если войну пережила, то ямочный ремонт — вообще раз плюнуть.

А это метод дорожного ремонта из Новосибирска. К сожалению, автор работы пожелал остаться неизвестным. И в чем-то мы его понимаем: залатать яму пнем — да ведь потом от заказов не отобьешься!

Но необычный метод борьбы с выбоинами применил фермер Константин Терещенко. По его словам, заплатку из пня умелец сделал на дороге пять лет назад просто потому, что устал все время попадать в одну и ту же колдобину, а заделывать ее никто не собирался. Вот и отпилил кусок березы и вбил его аккуратно в яму.

Со временем древесный памятник русской смекалке еще лучше вписался в полотно, а машины только прочнее вдавили чурбан в ухаб — теперь заплатка сидит там как влитая и демонстрирует завидную прочность.

Источник: Портал Информер