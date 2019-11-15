Историка-убийцу вывели на следственный эксперимент

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, показал на следственном эксперименте, как совершал преступление.

На набережную Мойки его доставили в каске и бронежилете.

По словам источника ТАСС, бронежилет и шлем были надеты для безопасности Соколова. Кроме того, для следственного эксперимента доставлен манекен.

Часть следственных действий проводилась в квартире Соколова, часть на набережной. По данным следствия, части теле девушки историк выбросил в реку Мойка.

Напомним, историка Олега Соколова с переохлаждением достали из реки Мойка в Санкт-Петербурге 9 ноября. При нем был рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом, позже дома у историка оперативники нашли труп женщины и пилу.

Позже 63-летний доцент СПбГУ признался в убийстве своей сожительницы — 24-летней Анастасии Ещенко.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 31

Источник: Портал Информер