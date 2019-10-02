История крымских ресторанных разборок

Любое разрушение жилого дома влечёт за собой неизбежные жертвы.

Разрушение государства влечёт за собой такие же людские жертвы (только на порядок больше и не одномоментно, – прим. редакции). Когда рушится идеологическая система и система правопорядка, то человеческая жизнь в обществе становится легко уязвимой. Причём там, где ранее это было невозможно в принципе.

Так называемые «лихие 90-е» прошлого столетия, одной из страшных характерных черт которых был разгул бандитизма, уродливо отразились своей страшной гримасой и в Крыму и Севастополе.

Когда государство в угаре перестройки теряет контроль над «кусками собственности», то за «владение» над тем или иным куском бывшего государственного пирога активно включается криминалитет. Но не с ложками и не с вилками, а с оружием в «распальцованных» руках. Причём гнуть эти пальцы «братва» во все стороны начинает не перед властью, которая уже ничего не в состоянии контролировать, а друг перед другом. Тех, кто не соглашается с предъявленной глубиной изгиба, «кончают», так сказать, не отходя от пирога.

Про криминальный Крым вместе с Севастополем образца «лихих 90-х» написано много: Поданев, «башмаки», Руль, «греки», «сейлем», «чечены», сращивание бандитов с представителями правоохранительных и властных органов, выстрелы, взрывы, поджоги и тому подобный антураж был характерен тогда для тех лет, но при этом был привычен и для простых обывателей.

В то время в Крыму действовало 13 крупных организованных преступных формирований, 60 организованных преступных группировок поменьше и 28 криминальных бригад общей численностью более двух тысяч «официальных» бандитов.

Эти так называемые «официальные бандиты 90-х» были столь же естественны и органичны в той эпохе, как и дискотеки, видеосалоны с кино-эротикой, кооперция-спекуляция всем и вся, малиновые пиджаки, кожаные «косухи», спортивные костюмы «adidas», золотые цепи в палец толщиной на спортивных шеях «братков», автомобиль «Жигули», ВАЗ-2109, под названием «зубило», как средство передвижения «бандитов» со «стрелки» на «стрелку», и прочий узнаваемый и неизбежный шлейф периода первоначального накопления капитала классическими разбойными методами.

Странным образом, но до сих пор малоумные люди считают те кровавые времена даже какими-то «романтическими» и с неким даже флёром робингудства и особого братства, к которому тянулась молодёжь из подвальных «качалок». А такие сериалы, как «Бригада» или почему-то «культовые» кинофильмы «Бумер» и «Жмурки», обсуждаются с позиций сопереживания его героям.

Помню давнишний разговор с одним из таких «романтиков», одноклассником, «ушедшим в бандиты». Случайно встретились у магазина – то да всё, где кто, где ты, как сам и тому подобное. Хотя где он? Все прекрасно знали, и я.

«Да вот из больнички иду», – говорит.

« Что так?» – спрашиваю.

«Да что-то голова… Того… Побаливает… Подсказали измерить внутричерепное давление».

«Измерил?».

«Да, измерил. Вроде, нормально…».

«Это понятно, что нормально, раз не на голове ходишь… А мозг то в черепе нашли?» – подколол я его.

Он засмеялся и ответил: «Не я такой! Жизнь такая!».

И было это произнесено задолго до кинофильма «Бумер»!

Жизнь во все времена и всегда разная.

А вот разбой и бандитизм – всегда одинаков.

Как стремление красиво жить за чужой счёт и ценой чужой жизни.

Для нынешней молодёжи, да и не только и молодёжи посещение бара, кафе или ресторана «не пьянства ради, а токмо для спокойного общения» в кругу друзей… Тогда в те времена покой встреч и бесед мог закончиться в прямом смысле «вечным форматом» встреч и бесед уже в ином мире и с иными собеседниками.

Потому что «братва» устраивала свои разборки и во время не только своих, но и чужих дней рождений, свадеб, просто праздничных застолий, а то и на поминках, проводимых в кафе, ресторанах и барах, когда под шальную пулю могли и попадали совершенно посторонние люди.

Для сравнения прошлого с настоящим культурного досуга в баре или ресторане – вот три эпизода из «войн мафии» на крымском полуострове в «лихие 90-е».

Лето 1994 года, кафе-ресторан «Калинка» под Симферополем (посёлок Грэсовский). На девятый поминальный день после похорон застреленного крымского «авторитета» Виктора Башмакова собирается более 700 человек.

Башмаков был расстрелян 21 июля в своём автомобиле БМВ двумя неустановленными людьми с мотоцикла ЯВА из автоматов «Калашникова».

Как говорится – «валили на глушняк».

Среди собравшихся, кроме «братвы», замечены были чиновники и даже депутаты. На поминальную трапезу пребывает не менее известный «авторитет» из Севастополя Евгений Поданев. Известный ещё и тем, что кроме предпринимательства в круг его интересов входила и политика, а именно: он возглавлял партию под странным названием «Христианско-либеральная партия Крыма», или сокращённо – ХЛПК. Её ещё называли «партия легализованного рэкета». Совместить Христа с рэкетом – это за гранью фантазии даже для «врага рода человеческого»!

«Солидности» проводимому мероприятию добавлял милицейский чин в звании майора, который чем-то руководил в месте парковавшихся машин с помощью ещё нескольких милиционеров.

Всё шло чинно и даже благородно – подняли первую рюмку, помянули усопшего. И тут вдруг один из присутствующих, подойдя к столу за которым сидел Поданев, производит в него три выстрела из пистолета «ТТ».

Во вспыхнувшей следом перестрелке, длившейся несколько минут, пятеро погибают на месте, включая Поданева. Ещё четверых с ранениями различной степени тяжести увозят в больницу. Среди них находился 10-летний мальчишка. Пацан просто пришёл поглазеть на мероприятие, на которое собралось много людей, приехавших на «крутых тачках»…

И небольшой штрих к эпохе. Как вспоминают очевидцы, бабушки, торговавшие семечками неподалёку от кафе, в котором и возле которого шёл «бой», не сменили позицию, не залегли под огнём, всполошено не разбежались в укрытия, а продолжали «спокойно делать свою торговлю»…

О времена! О нравы!

Ладно, здесь были, в принципе, все «свои», включая чиновников и депутатов. Как говорится: «милые бранятся – только тешатся». А то, что натешились на летальный исход для некоторых, так это по «взаимной страсти»» друг к другу.

Но под стрельбу на поражение стали попадать люди, не имевшие никакого отношения к криминалитету. Солнечный Крым превратился в кровавый фронт бандитского беспредела.

Так в кафе-баре «Надежда» 25 января 1995 года убийцы из одной крымской ОПГ расстреляли из автомата отдельную кабинку, но в ней оказался совершенно случайный посетитель, а не тот, на кого, вероятно, поступил заказ с указанием места, где будет находиться жертва из другой конкурирующей ОПГ. Был убит посторонний человека, не имеющий к бандитам никакого отношения.

Тело погибшего было буквально изрешечено пулями, а рядом на полу валялся автомат Калашникова. Как рассказали свидетели, около 9 часов вечера в бар зашли двое мужчин и расположились напротив одиноко сидевшего парня. Через несколько минут прогремели выстрелы.

После этого неизвестные спокойно поднялись и направились к выходу. Но прежде чем закрыть за собой дверь, один из них повернулся к барной стойке и открыл огонь по посетителям. Расстреляв все патроны, убийца бросил автомат и вышел.

Почти через год (в декабре 1995) в этом же кафе в ход пошли боевые гранаты, «РГ-42», которые нападавшие швырнули в зал, полный посетителей. Возможно, целью был опять кто-то из «конкурентов», но присутствие сторонних людей в кафе убийц нисколько не смущало. Или целью был сам бар, как намёк конкурентам, владельцам этого бара вести себя правильно.

По счастливой случайности в одной из гранат убийцы забыли выдернуть чеку, а вторая взорвалась так, что обошлось без жертв. Пострадало 10 человек. Из них семеро были ранены тяжело.

Вот такая «романтика» и вот такое «братство».

Кто-то пришёл отдыхать, а кто-то пришёл их убивать, потому что «братва» между собой что-то не поделила.

Здесь раньше располагалось кафе «Надежда»

Понять психологию подобных моральных уродов сложно, если мыслить обычными человеческими категориями, в которых насилие над беззащитными людьми выламывается из рамок нормальности и вменяемости. Но бандиты, насильники и убийцы и не являются людьми психически нормальными. Порой довольно странно слушать, как тех из них, кто «приподнялся» в «воровской иерархии» именуют «криминальными авторитетами» не их подельники, а дикторы ведущих телевизионных каналов.

Это что же должно было случиться уже с современным обществом, чтобы бандит становился обсуждаемой звездой, когда арест или очередное убийство одного из «серьёзных людей» становится чуть ли не центральной новостью дня?

Ладно, вернёмся в 90-е…

9 февраля 1996 года произошло самое чудовищное преступление с расстрелом простых людей, на этот раз в кафе «Мираж».

В этом подвале по улице им. Желябова в Симферополе когда-то находилось кафе «Мираж»

В междоусобной схватке преступных группировок случайных посетителей, оказавшихся во время разборок в кафе, баре или ресторане безжалостно убивали, чтобы не оставлять свидетелей.

Или безжалостно убивали в назидание своим конкурентам.

Люди становились каким-то жертвоприношением на алтарь бандитской веры в свое могущество, всесилие и безнаказанность.

Так в баре «Мираж» расстреливали всех, кто пытался спастись и вырваться наружу.

В тот роковой для многих день молодая девушка отмечала в баре свой день рождения. Именинница пригласили 20 человек гостей – звучали тосты, смех, звенели бокалы, танцевали… Помещение небольшое – чуть более 30 квадратных метров. Были ещё посетители.

В зал вошли двое в масках с автоматами «Калашникова» в руках.

Как вспоминал позже Александр Штехбарт, тогда старший следователь по особо важным делам Прокуратуры АР Крым: «И открыли огонь абсолютно по всем тем, кто пытался бежать. Там даже негде было спрятаться, собственно говоря, это была бойня, мясорубка. При осмотре места видеокадры все зафиксировали. То есть там, в буквальном смысле, кровь по щиколотку плавала в этом баре. При этом было семь трупов и 8 тяжелораненых лиц…».

Убийцы расстреляли два полных автоматных рожка – 60 патронов. В ходе следственных мероприятий автоматы нашли неподалёку от бара – убийцы их «сбросили».

Рудольф Синельщиков в то время криминалист Прокуратуры АР Крым вспоминал: «Следствию трудно было понять, почему столько произошло убийств, за что расстреляли людей. Причем здесь эти убитые ребята?».

Возле найденных автоматов нашли ещё и тёмно-синюю сумку. Потеряли ли её убийцы сами или сумку с далеко идущими целями подбросил «контролёр» исполнения заказа – следствие не выяснило. В одном из боковых карманов оказались две фотографии молодых мужчин. По одной из них определили, что на ней изображён некто Сергей Парфёнов.

13 февраля тело Парфёнова с обезображенным лицом обнаружили в урочище Эски-Кермен под скалами.

Стало понятно, что организаторы расстрела в баре «Мираж» заметают следы.

Следствие стало отрабатывать все связи Парфёнова, а вскоре был задержан второй стрелок в баре «Мираж». Им оказался некто Андрей Михеев, бывший сотрудник внутренних дел.

Это стало известно из показаний Евгения Репяха, который с повинной сам явился в милицию.

Позже, во время следственного эксперимента, стоя на пороге бара «Мираж», Михеев хладнокровно показал, как из автомата он фактически поливал огнём ни в чём не повинных людей.

Все трое входили в банду, которой руководил некто Пахрудин Алиев, бравший заказы на выполнение различных заказных убийств от ОПГ под названием «греки», которая, в свою очередь, вела борьбу на уничтожение с ОПГ «башмаки». Сначала «доставалось» барам и ресторанам контролируемым «башмаками».

А вот «Мираж» находился под контролем именно «греков» и попал под удар со стороны банды Алиева, после того, как он что-то не поделил с Андреем Савопуло («младшим греком») после смерти «старшего грека», родного брата Константина Савопуло, ставшего лидером ОПГ.

Вот так из-за разборок одних моральных выродков с другими погибали совершенно невинные люди…

Исполнителям заплатили по 800 долларов США. 15 раненых и убитых. Чуть более 100 долларов за каждую жертву. Такова была цена жизни любого человека на полуострове…

Жители Крыма до сих пор помнят массовые расстрелы, взрывы и бесчинствующих бандитов из «греков», «сайлема», «башмаков», считавших себя «хозяевами жизни».

Однако жизнь всё расставила по своим местам: кто-то из них сидит за решёткой до сих пор, кто-то, всё время оглядываясь, всё ещё бегает по планете, иные под навороченными надгробиями лежат рядом с бывшими врагами.

Чёрт им судья, бес – приговор, а сатана исполнитель оного всем тем, кто забрал жизнь у невинных людей.

«Каждому воздастся по делам его…».

Своеобразная иерархия уголовного мира складывалась не сразу, а десятилетиями. Её костяк изначально составляли те, кто отсидел по тюрьмам и по зонам не по одному разу.

Именно они, так называемые «воры в законе» – фактически контролировали территорию. Но вот пришла перестройка. Закрутилась кооперация, завертелись частные предприниматели, потекли огромные деньги, вокруг которых стали формироваться бандиты нового типа – спортивные и отмороженные на всю голову без всякого давления внутри черепной коробки, не признававшие ни официальные законы, ни власть «воровских понятий». И этими бандитами руководили не просто голодные до власти и денег «волки», а звери из преисподней в человечьем обличье. Как известно, двух хозяев на одной территории не бывает. Старый уголовный мир схлестнулся в войне с новой организованной преступностью. И мишенями в этой войне стали простые люди…

К 2000 году массовые расстрелы в барах и ресторанах Крыма прекратились.

В те тяжёлые времена, когда престиж службы в правоохранительных органах был почти дискредитирован до нуля, нашлись в их рядах люди, те самые многократно оболганные и ошельмованные «менты», которые сохранили не только честь мундира, но и собственную честь и ценой огромных усилий смогли задавить бандитскую мразь на полуострове.

Но про них не снимают сериалы и из их судеб не делают примеры для подражания в глазах и сознании, в том числе, и современной молодёжи.

И поэтому те «90-е» будут вспоминаемыми не о тех, кто вышел навстречу пулям, спасая людей, а «братками», расстреливавшими людей из автоматов.

Увы…

Специально для “ИНФОРМЕРа”,

Владимир Романов

Источник: Портал Информер