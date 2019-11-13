История с толстым котом сильно повредила имиджу «Аэрофлота»

История с толстым котом, которого не пускали на борт самолета “Аэрофлота”, и реакция авиакомпании на взгляд экспертов теперь может как минимум войти в учебники по PR и маркетингу.

Напомним, что речь идет о жителе Владивостока Михаиле Галине, кота которого при регистрации на рейс из Москвы во Владивосток сочли слишком толстым. В итоге хозяин животного пошел на хитрость, продемонстрировав взятую напрокат более лёгкую кошку.

“Аэрофлот”, узнав о подмене из социальных сетей, лишил его накопленных 370 тысяч баллов за 14 лет перелетов. Вес кота Виктора при этом лишь слегка превышал норму массы животных, которых можно брать на борт самолёта – 8 килограммов.

Михаил Галин и его кот Виктор

Свое сочувствие владельцу кота выразили тысячи людей. Одни предлагали перевозить его бесплатно с котом на такси, другие были готовы подарить ему свои накопленные в “Аэрофлоте” мили.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что он может пожаловаться их московским коллегам на “Аэрофлот”, а депутат Госдумы Владимир Бурматов направил депутатский запрос главе “Аэрофлота” Виталию Савельеву с просьбой вернуть Михаилу Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных на своих рейсах – разрешить владельцам животных оплачивать их перевес.

На сайте Change.org была создана петиция с просьбой законодательно разрешить не взвешивать собак и кошек перед посадкой в самолёт. В социальных сетях набирает популярность шуточное движение в поддержку Михаила и его кота под лозунгом “Я/Мы толстый кот”.

В итоге авиакомпания “Аэрофлот” стала выглядеть во всей этой истории не лучшим образом – трагикомичным душителем свобод котов и образцом неудачного взаимодействия крупной корпорации с общественностью. Кроме того, о скандале начали писать и зарубежные СМИ.

Как говорит политический обозреватель Ольга Кишаковская, “Аэрофлот” в этой истории споткнулся на своём консерватизме. Авиакомпания, имеющая львиную долю на российском рынке авиаперевозок, всегда была достаточно консервативна и проявляла свой консерватизм всегда, везде и во всём.

Эксперт в области связей с общественностью Андрей Кудисов говорит, что итоги истории очень хорошо показывают, “как делать не надо”.

“Пиарщики не только не смогли “развернуть на себя” эту очень перспективную с точки зрения влияния на имидж компании ситуацию, но и ухитрились её усугубить”, – заявил Кудисов.







Среда, 13 ноября 2019 г. 113

Источник: Портал Информер