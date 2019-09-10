Источники в МИДе РФ рассказали о мотивах предательства Смоленкова

Бывший сотрудник Администрации президента России Олег Смоленков, которого в СМИ называют возможным американским шпионом, был знаком с высокопоставленными лицами и жаловался на низкую зарплату. Об этом написала газета «Комсомольская правда».«Помню, в беседе со мной Олег Борисович как-то жаловался, что не видит перспектив, зарплата по линии МИДа, где он числился, маленькая (дело было лет 15 назад)», — рассказал источник газеты в дипломатических кругах, который знал Смоленкова, когда тот работал в российском посольстве в Вашингтоне в середине 2000-ых.У Смоленкова была «лакейская» работа – встретить посла с женой, подать автомобиль, «записать шефа к хорошему зубному». Он не владел секретной информацией, но общался с высокопоставленными лицами, – министрами, депутатами, губернаторами, главами госкорпораций во время их визитов в США.

«Думаю, кто-то из них и мог оказать ему протекцию для перевода в Москву», — отметил источник.

По его словам, Смоленков был похож на Молчалина из комедии «Горе от ума», в нем сочеталась угодливость и «шакалья складка лица». В то же время он был хорошим профессионалом.

Источник «КП» в силовых в структурах заявил, что эвакуацию Смоленкова в США в 2017 году проводили профессионалы: его вместе с семьей могли вывезти из Черногории в Косово на машине с дипномерами, а оттуда — доставить спецрейсом в Вашингтон.





Вторник, 10 сентября 2019 г. 447

Источник: Портал Информер