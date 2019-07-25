Истребитель-перехватчик МиГ-29 рухнул в Каспийское море

25 июля 2019     22
Истребитель-перехватчик МиГ-29 рухнул в Каспийское море

Вечером 24 июля МиГ-29 ВВС Азербайджана рухнул в Каспийское море. На месте ЧП продолжаются поиски пилота.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, около десяти вечера в среду была утеряна связь с самолётом, выполнявшим плановые учебно-тренировочные полёты в ночное время, МиГ-29 исчез с радаров.

«По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море», — говорится в сообщении ведомства.

По поручению министра обороны республики в Азербайджане создана комиссия, которая займётся расследованием причин аварии. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения МиГ-29.

Справка:

Самолеты МиГ-29 — основа истребительной авиации ВВС Азербайджана. На вооружении страны стоят 16 самолетов МиГ-29 и МиГ-29УБ, полученных от Украины в 2007–2012 годах.

Источник: Портал Информер

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