Исчезнет ли из телевизоров россиян «Первый канал»?

Финансовые проблемы ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», вызванные неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра. Об этом в видеообращении предупредил гендиректор телецентра Михаил Шубин.

По его словам, долги Первого канала и сотрудничающих с ним компаний составляют около четверти или даже трети доходов «Останкино». В связи с этим телецентр был вынужден начать сокращение штата. С конца лета 2019 года работы лишились уже более 200 человек.

Перебои с оплатой счетов за предоставленные услуги привели к тому, что телецентр не может проводить требуемые регламентные работы. За последние 15 лет телецентр еще не оказывался в столь плачевной ситуации.

В последние 3-4 года аварийность стала стремительно нарастать. Сейчас администрация не может гарантировать ни стабильность эфира, ни работоспособность телецентра в целом.

По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, ведомство держит ситуацию с «Останкино» на контроле и делает все, чтобы не допустить перебоев в вещании телецентра. Как уточнил чиновник, телеканал уже погасил часть задолженности, хотя оставшийся долг также достаточно существенный.

Пресс-служба Первого канала заверила, что компания обязательно расплатится с долгами в рамках договорных обязательств.

Стоит отметить, что Первый канал ежегодно получает от государства субсидии. Например, в 2019 году они составили уже 3,8 млрд. рублей, но этой суммы недостаточно для стабильной работы телеканала. О долгах Первого перед «Останкино» было известно и ранее: в декабре прошлого года телецентр даже подал иск в суд, потребовав от канала вернуть 164 млн. рублей.

В январе Первый задолженность по этому иску погасил.

Источники в «Останкино» утверждали, что общая задолженность со стороны телеканала составляла более 1 млрд. рублей. Отмечалось, что в последнее время Первый канал стал регулярно задерживать партнерам платежи. В первую очередь эти проблемы коснулись производителей контента.

В ноябре прошлого года для стабилизации финансового положения из бюджета каналу было выделено 4,6 млрд. рублей. При этом в 2014 году убытки канала составили более миллиарда рублей. На 2020 год дотации из госбюджета запланированы на уровне 6,5 млрд. рублей.







Вторник, 29 октября 2019 г. 167

Источник: Портал Информер