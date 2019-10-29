Исчезнет ли из телевизоров россиян «Первый канал»?

29 октября 2019     16
Исчезнет ли из телевизоров россиян «Первый канал»?

Финансовые проблемы ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», вызванные неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра. Об этом в видеообращении предупредил гендиректор телецентра Михаил Шубин.

По его словам, долги Первого канала и сотрудничающих с ним компаний составляют около четверти или даже трети доходов «Останкино». В связи с этим телецентр был вынужден начать сокращение штата. С конца лета 2019 года работы лишились уже более 200 человек.

Перебои с оплатой счетов за предоставленные услуги привели к тому, что телецентр не может проводить требуемые регламентные работы. За последние 15 лет телецентр еще не оказывался в столь плачевной ситуации.

В последние 3-4 года аварийность стала стремительно нарастать. Сейчас администрация не может гарантировать ни стабильность эфира, ни работоспособность телецентра в целом.

По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, ведомство держит ситуацию с «Останкино» на контроле и делает все, чтобы не допустить перебоев в вещании телецентра. Как уточнил чиновник, телеканал уже погасил часть задолженности, хотя оставшийся долг также достаточно существенный.

Пресс-служба Первого канала заверила, что компания обязательно расплатится с долгами в рамках договорных обязательств.

Стоит отметить, что Первый канал ежегодно получает от государства субсидии. Например, в  2019 году они составили уже 3,8 млрд. рублей, но этой суммы недостаточно для стабильной работы телеканала. О долгах Первого перед «Останкино» было известно и ранее: в декабре прошлого года телецентр даже подал иск в суд, потребовав от канала вернуть 164 млн. рублей.

В январе Первый задолженность по этому иску погасил.

Источники в «Останкино» утверждали, что общая задолженность со стороны телеканала составляла более 1 млрд. рублей. Отмечалось, что в последнее время Первый канал стал регулярно задерживать партнерам платежи. В первую очередь эти проблемы коснулись производителей контента.

В ноябре прошлого года для стабилизации финансового положения из бюджета каналу было выделено 4,6 млрд. рублей. При этом в 2014 году убытки канала составили более миллиарда рублей. На 2020 год дотации из госбюджета запланированы на уровне 6,5 млрд. рублей. 



Вторник, 29 октября 2019 г. 167

Источник: Портал Информер

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