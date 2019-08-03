Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил озабоченность пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и предложил России помощь в их тушении. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«В свете трагической чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации помощь нашего департамента гражданской защиты в виде двух бортов Canadair. Надеемся, что скоро ситуация нормализуется», — написал Конте.
Суббота, 3 августа 2019 г. 427
Источник: Портал Информер
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