Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил озабоченность пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и предложил России помощь в их тушении. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В свете трагической чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации помощь нашего департамента гражданской защиты в виде двух бортов Canadair. Надеемся, что скоро ситуация нормализуется», — написал Конте.





Суббота, 3 августа 2019 г. 427

Источник: Портал Информер