Итальянской актрисе грозит тюрьма за ужин с Владимиром Путиным

64-летняя звезда итальянского кино Орнелла Мути может провести полгода в тюрьме.

Актрису приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу за предоставление поддельной медицинской справки.

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Речь идёт о неприятной истории, которая тянется уже не первый год. 9 лет назад иск на Мути подала администрация театра Верди в городе Порденоне (Италия). Актриса должна была играть спектакль на сцене театра, однако сослалась на недомогание и отменила выступление.

В тот же день Мути появилась в Санкт-Петербурге на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, который на тот момент занимал пост премьер-министра России.

Сама актриса объяснила, что в те дни болела ларингофарингитом, поэтому не могла выступать на сцене, однако камерным разговорам за ужином состояние её голосовых связок помешать не могло.

При этом в администрации театра подчёркивали, что за отменённый спектакль актриса получила гонорар 25 тысяч евро.

Предварительное решение по делу Мути было вынесено ещё в 2015 году. Тогда звезду приговорили в 8 месяцам тюремного заключения и штрафу в 600 евро за мошенничество с отягчающими последствиями. Суд назначил наказание даже строже, чем того требовала прокуратура — 8 месяцев вместо шести с половиной.

После череды обжалований и разбирательств кассационный суд Италии вынес окончательный обвинительный приговор — шесть месяцев ареста и штраф.

Однако это не означает, что итальянская прима непременно окажется за решёткой. Согласно решению суда, она может избежать тюремного заключения, если выплатит дополнительный штраф в размере 30 тысяч евро.