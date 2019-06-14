64-летняя звезда итальянского кино Орнелла Мути может провести полгода в тюрьме.
Актрису приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу за предоставление поддельной медицинской справки.
Орнелла Мути–>
Речь идёт о неприятной истории, которая тянется уже не первый год. 9 лет назад иск на Мути подала администрация театра Верди в городе Порденоне (Италия). Актриса должна была играть спектакль на сцене театра, однако сослалась на недомогание и отменила выступление.
В тот же день Мути появилась в Санкт-Петербурге на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, который на тот момент занимал пост премьер-министра России.
Сама актриса объяснила, что в те дни болела ларингофарингитом, поэтому не могла выступать на сцене, однако камерным разговорам за ужином состояние её голосовых связок помешать не могло.
При этом в администрации театра подчёркивали, что за отменённый спектакль актриса получила гонорар 25 тысяч евро.
Предварительное решение по делу Мути было вынесено ещё в 2015 году. Тогда звезду приговорили в 8 месяцам тюремного заключения и штрафу в 600 евро за мошенничество с отягчающими последствиями. Суд назначил наказание даже строже, чем того требовала прокуратура — 8 месяцев вместо шести с половиной.
После череды обжалований и разбирательств кассационный суд Италии вынес окончательный обвинительный приговор — шесть месяцев ареста и штраф.
Однако это не означает, что итальянская прима непременно окажется за решёткой. Согласно решению суда, она может избежать тюремного заключения, если выплатит дополнительный штраф в размере 30 тысяч евро.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
В Севастополе взорвали 11 авиабомб
Вечером 13 июня на специальном полигоне чрезвычайного ведомства состоялась масштабная пиротехническая операция. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по …
|
Итальянской актрисе грозит тюрьма за ужин с Владимиром Путиным
64-летняя звезда итальянского кино Орнелла Мути может провести полгода в тюрьме. Актрису приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу за предоставление …
|
В Севастополе осудят подозреваемого в убийстве с особой жестокостью
Перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в смерти человека, совершенного с особой жестокостью группой лиц, и в похищеннии человека, сообщила …
|
В Севастополе уничтожены 11 авиабомб времен Великой Отечественной
11 боеприпасов весом от 2,5 до 250 килограммов обезвредили пиротехники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при участии …
|
В Европе нашли вмешательство России в выборы
Российская сторона предприняла попытку распространить дезинформацию, повлиять на явку и предпочтения избирателей на прошедших в мае выборах в Европарламент. Об …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!