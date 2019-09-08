Итоги выборов депутатов Заксобрания Севастополя

В рамках работы медиацентра «Выборы 2019» официальный представитель Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ) Владимир Осипенко озвучил данные экзитпулов, проведенных в Единый день голосования по заказу Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».

Число опрошенных составило 12 218 человек. Опрос проводился на всех избирательных участках Севастополя, на выходе с которых интервьюеры Республиканского института политических и социологических исследований предлагали пройти анонимный опрос на планшетах.

Формулировка задаваемых вопросов: «За кого из кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Севастополя Вы проголосовали?», «За какую политическую партию Вы проголосовали?».

Фамилии кандидатов не озвучивались интервьюерами, предвыборная агитация не велась.

На вопросы ответили большинство опрошенных. Ниже даны результаты опросов по состоянию на 20:00 по московскому времени:

Округ 1

Лобач – 35%

Курочкин – 28%

Аксёнов – 25%

Отказались сказать – 12%

Округ 2

Алтабаева – 51%.

Отказались сказать – 49%

Округ 3

Гончарова – 42%

Горелов – 30%

Отказались сказать – 28%

Округ 4

Немцев – 52%

Кияшко – 24%

Отказались сказать – 48%

Округ 5

Щербакова -28%

Гасанов – 11%

Живодуев – 9%

Отказались сказать – 52%

Округ 6

Колбин – 50%

Пастухова – 21%

Отказались сказать – 29%

Округ 7

Чалый – 29%

Белогорцев – 24%

Брыжак – 20%

Отказались сказать – 27%

Округ 8

Брицын – 31%

Кулагин – 27%

Гладких – 23%

Отказались сказать – 19%

Итоговый экзит по партиям:

ЕР – 49

КПРФ – 20

ЛДПР – 18

СР – 7

Партия пенсионеров – 4

Коммунисты России – 2

Как подчеркнул Осипенко, в рамках экзитпула не опрашивались военнослужащие, так как «они традиционно голосуют за власть».





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 744

Источник: Портал Информер