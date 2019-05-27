Итоги праймериз «Единой России» в Севастополе

Сегодня, 26 мая, на предварительном голосовании партии «Единая Россия» определились кандидатуры для выдвижения кандидатами от Партии в депутаты Законодательного собрания города Севастополя. Результаты голосования объявил председатель организационного комитета по подготовке и проведению ПГ Александр Витко.

Кандидатами по партийным спискам стало 24 человека:

Инна Бут;

Екатерина Бубнова;

Алексей Вергуш;

Андрей Гнеушев;

Дмитрий Голиков;

Татьяна Зенина;

Евгений Зубарев;

Василий Зубенко;

Вячеслав Камзолов;

Алексей Климов;

Сергей Лисейцев;

Евгений Мангул;

Максим Мандрицкий;

Инга Матяж;

Евгений Мащенко;

Светлана Мусаева;

Николай Мусиенко;

Антон Пархоменко;

Григорий Прохватилов;

Екатерина Рейер;

Павел Сысуев;

Антон Тицкий;

Александр Юрьев;

Алексей Ярусов.

Победителями ПГ, зарегистрировавшимися по мажоритарным округам, стали:

1 округ – Татьяна Лобач;

2 округ – Екатерина Алтабаева;

3 округ – Инна Гончарова;

4 округ – Владимир Немцев;

5 округ – Татьяна Щербакова;

6 округ – Сергей Колбин;

7 округ – Михаил Чалый;

8 округ – Михаил Брицын.

«Уверен, избранные кандидаты смогут с честью представить партию «Единая Россия» на грядущих выборах в Законодательное собрание города и заручиться поддержкой избирателей, чтобы впоследствии работать единой командой на благо севастопольцев», – сказал Витко.

Он также выразил благодарность всем, кто подал свои заявки на участие в ПГ и представил свои программы улучшения жизни Севастополя и его жителей: «Вы все показали, что обладаете идеями и энергией, которые готовы направить на развитие нашего города, что вам небезразлично его будущее. И я уверен: даже не став кандидатами на выборах депутатов Законодательного собрания, вы уже стали частью большой команды «Единой России» и будете принимать самое деятельное участие в ее работе на благо Севастополя».

Секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что «у всех наших кандидатов разный жизненный и профессиональный опыт, свои взгляды, но их всех объединило общее – желание помогать развиваться городу и делать жизнь людей благополучнее и комфортнее».

«Победителям предварительного голосования нужно будет 8 сентября уже не выборщикам, а всем жителям доказать свои слова делом. Ведь, как мы все понимаем, сказать, пообещать намного проще, чем сделать. Но севастопольцам нужны представители – люди дела. Уже завтра будущие кандидаты в депутаты Законодательного собрания Севастополя должны пойти к людям, встречаться с ними, принимать наказы, решать проблемы», – заявил Саблин.

По его словам, окончательный список кандидатов от Партии в депутаты Законодательного собрания Севастополя будет рассмотрен Президиумом Генерального совета ЕР во второй половине июня. Далее кандидатуры будут рассмотрены на Конференции регионального отделения Партии.

«Список получился очень насыщенным: в нем есть представители и медицины, и молодежи, и социальной сферы, также сферы образования и предпринимательского сообщества. Выражаю слова благодарности выборщикам, которые всю неделю работали на дебатах, задавали вопросы, проявляли активность и в итоге выбрали достойных кандидатов. Уверен, что мы дальше продолжим работу единой командой», – сказал Саблин.

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что «главными руководителями Севастополя являются его жители».

«Очень важно включаться в проблемы севастопольцев, к этому мы и стремимся, – заявил Саблин и продолжил. – Чем больше встреч мы проведем, чем больше рук пожмем, чем большему количеству людей мы поможем, так за нас люди и проголосуют. Сейчас все зависит от нас, от нашей работы».

В 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах – выборы высших должностных лиц, в 13 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 – кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 – выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

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