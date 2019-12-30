Итоги 2019 года в Севастополе (ВИДЕО)

Главные события 2019 года в Севастополе в одном видео. Будьте вместе с «ИНФОРМЕРом»!
С наступающим новым 2020 годом, уважаемые читатели! Желаем провести эти дни в уютной теплой компании родных и близких, получить приятные подарки и добрые искренние пожелания. Здоровья, исполнения желаний и всего самого наилучшего. Мы вас любим!
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Понедельник, 30 декабря 2019 г. 52
Источник: Портал Информер
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Вести Севастополь 30.12.2019. Выпуск 11:25
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