Их бы мозги да на благо Севастополя…

14 августа 2019     16
Их бы мозги да на благо Севастополя...

Севастопольская земля, частично оставленная украинскими собственниками после 2014 года, недооформленная по новому российскому законодательству – лакомый кусочек для разного рода деятелей. Для многих из них крымчане – люди второго сорта, “развести” которых ничего не стоит.

На фото никто иной, как Сербенюк Дмитрий Александрович, ныне позиционирующий себя как юрист-меценат, руководитель ООО “ОМЕГА ТРЕЙД”.

Компания находится в реестре юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года (по данным ФНС) . Отец Сербенюка младшего, Александр Николаевич, – в прошлом депутат от Партии Регионов.

С этой семьей связывают несколько земельных скандалов, в частности об этом писал Росбалт.

Позже ситуацию просто “замяли”…

Впрочем, скажете вы, все это ушло в прошлое вместе со старым укладом партийной украинской ветви власти. Или нет?

Некоторые нечистые на руку землеустроители, приехавшие к нам с суровой северной земли, легко идут на сомнительные действия с сотками, собственники которых в данный момент не могут защитить свои права в суде по разным причинам.

На фото Злобин Алексей, уроженец Томской области – яркий представитель именно из этой “категории” кадастровых инженеров?

Взыскания, жалобы никак не влияют на его профессиональную деятельность. Возможно, все дело в высоком покровительстве Злобина? Иначе откуда уверенность в собственной безнаказанности?!

Скрин с сайта ассоциации саморегулируемой организации “Объединение кадастровых инженеров (А СРО “ОКИ”)

В родном Северске у Злобина было предприятие, занимавшееся продажей автомобилей.

По сведениям из непроверенных источников, оно торговало машинами в угоне.

Достоверные же источники подтверждают, что предприятие было прекращено в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ с 17 октября 2017 года, иначе говоря, за неуплату налогов и нежелание сдавать финансовую отчетность. 

Злобин в 2014 году оказался в Севастополе, где создал свой первый Земельно-кадастровый центр. По традиции, этот центр закрылся через два года по той же причине – п.2 ст.21.1 федерального закона №129.

То есть, руководство центра откровенно “забивало” на необходимость сдавать в налоговую отчеты?

После этого создается новое предприятие, с новым юридическим адресом и старым названием – “Земельно-кадастровый центр”, которое и работает успешно” по сей день.

Таким же образом отработало предприятие ООО “Стройинвест”закрытое по аналогичной причине в 2016 году. Организация, якобы занимавшаяся строительством, объявлена банкротом и закрыта с невыплаченным в бюджет большим долгом.

В том же году начало работать предприятие с таким же наименованием под руководством известного активиста-общественника.

Какое из этих предприятий связывают с добычей песка в Каче, и связаны ли между собой эти люди, пока узнать не удалось. Пусть это выясняют компетентные органы, а мы должны предупредить общественность.

А пока папка следователя тяжелеет с каждым днем…

Источник: Портал Информер

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