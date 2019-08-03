Их гораздо больше! Сколько людей в Севастополе?

Управление федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю опубликовало данные оценки численности постоянного населения Севастополя. Цифры приведены по состоянию на начало текущего года.

«Севастополь – город федерального значения. Всё население – 443 212 человек, в том числе: городское – 412 563 человек, сельское – 30 649 человек», – сообщил Крымстат.

Самым густонаселённым районом города остаётся Гагаринский. Там проживает почти 156 тысяч человек. Следом идёт Ленинский – 117 тысяч человек. Нахимовский муниципальный округ – 101 тысяча человек. В городской части Балаклавы проживают почти 23 тысячи человек.

Напомним, что ранее Крымстат сообщал, что с января по май текущего года прирост населения Севастополя за счёт мигрантов составил 3 тысячи человек.





Суббота, 3 августа 2019 г. 799

Источник: Портал Информер