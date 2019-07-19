Июнь 2019 года признан самым жарким месяцем за все время метеонаблюдений

Июнь 2019 года выдался самым жарким первым летним месяцем на планете за почти полтора столетия. Об этом сообщили сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

“Июнь этого года стал самым жарким июнем за 140 лет”, – говорится в докладе NOAA.

Согласно данным ведомства, средняя температура воздуха в мире в июне текущего года составила 16,4 градуса Цельсия. Это примерно на 0,9 градуса выше среднего июньского показателя с конца XIX века.

В NOAA также отметили, что сильнее всего жара в начале лета чувствовалась в некоторых районах Европы и Южной Америки, а еще в России и Канаде.

По мнению американских ученых, из-за глобального потепления планету ждут новые температурные рекорды.

“Это не последний рекордно жаркий месяц, который мы увидим”, – заявила агентству Associated Press метеоролог Кэйти Делло.