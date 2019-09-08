И выборы, и диспансеризация в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, посетивший избирательный участок в селе Широкое, прокомментировал обстановку.

«Очень здорово, что наши медики организовали сегодня параллельно с голосованием, по плану такое мероприятие – достаточно серьёзную диспансеризацию. Она позволяет на одном месте людям, которые проживают здесь, пройти достаточно большое число специалистов, причём узких специалистов, к которым достаточно долго нужно ожидать записи», – сообщил он журналистам.

Фото пресс-службы правительства Севастополя

По словам Развожаева, процесс идёт в человеческих, цивилизованных условиях. Есть кондиционеры и всё, что требуется. Сбоев в работе нет.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 505

Источник: Портал Информер