И выборы, и диспансеризация в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, посетивший избирательный участок в селе Широкое, прокомментировал обстановку.
«Очень здорово, что наши медики организовали сегодня параллельно с голосованием, по плану такое мероприятие – достаточно серьёзную диспансеризацию. Она позволяет на одном месте людям, которые проживают здесь, пройти достаточно большое число специалистов, причём узких специалистов, к которым достаточно долго нужно ожидать записи», – сообщил он журналистам.
Фото пресс-службы правительства Севастополя
По словам Развожаева, процесс идёт в человеческих, цивилизованных условиях. Есть кондиционеры и всё, что требуется. Сбоев в работе нет.
Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 505
Источник: Портал Информер
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