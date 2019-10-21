И на улице тепло, и дома: Севастополь отапливают

21 октября 2019     17
И на улице тепло, и дома: Севастополь отапливают

На сегодняшнем аппаратном совещании вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров сообщил о том, что теплоноситель начал поступать в квартиры севастопольцев, в некоторых районах города батареи уже прогрелись.

«С субботы начали заполнение системы. По сути, сегодня у нас в работе весь Гагаринский район – большая его часть. Большая часть Северной стороны, в центральной части города мы практически запустили (отопление). С сегодняшнего дня мы разворачиваем эту работу полномасштабно. Тепло подается в объект после подачи заявки балансодержателем в «Севтеплоэнерго». Это касается оплаты, чтобы не было потом разговоров «зачем вы нам дали тепло – мы не собирались (пока его включать)», – сказал Базаров. 

По его словам, выборочное включение объектов в отопительный сезон негативно сказывается на котельных – они вынуждены то повышать, то понижать мощность.

Врио губернатора Михаил Развожаев поручил проконтролировать подачу заявок на включение отопления до конца дня.

Правительство Севастополя приняло решение о начале отопительного сезона 21 октября. В активную стадию он должен войти с 24 октября.

В начале рабочей неделе на полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Без значительных осадков. Ночью и утром в степных и прибрежных районах Крыма вероятны туманы. Температура воздуха составит ночью 6…11°, на южном и восточном побережье 12…15; днем 19…24°. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Севастополь

21 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 18…20°.

22 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 18…20°.

23 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 18…20°.

Симферополь

21 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 21…23º.

22 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8…10°, днем 21…23°.

23 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8…10°, днем 21…23°.

ЮБК

21 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 21…23°.

Керчь

21 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха 18…20°.



Понедельник, 21 октября 2019 г. 972

Источник: Портал Информер

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