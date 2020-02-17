Каждое третье ДТП в Севастополе происходит с участием пешеходов

17 февраля 2020     12
Каждое третье ДТП в Севастополе происходит с участием пешеходов

Почти треть дорожно-транспортных происшествий, которые происходят в Севастополе и приводят к травмам участников, случаются с пешеходами. При этом большинство таких ДТП происходят по вине водителей.

«В прошлом году 1 человек погиб и 86 получили травмы при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, в большинстве случаев по вине водителей», – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Севастополе.

Правоохранители Севастополя выступили с инициативой установки дополнительных камер фотофиксации на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах.

Это места, где водители чаще всего не предоставляют преимущество пешеходам при переходе дороги, отмечается рост количества ДТП. По мнению госавтоинспекторов, это должно повысить дисциплину, ответственность и уважительное отношение водителей к пешеходам.На прошлой неделе госавтоинспекторы Севастополя выявили 33 нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов.

Ранее Госавтоинспекция сообщала, что 54% ДТП с участием пешеходов происходят в Севастополе с детьми.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 138

Источник: Портал Информер

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