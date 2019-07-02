Каждые выходные «ИнтерСтрой» организовывает детские представления на пляже (ВИДЕО)

2 июля 2019     28
Каждые выходные «ИнтерСтрой» организовывает детские представления на пляже (ВИДЕО)

Петь, танцевать, веселиться и обниматься — всё это и не только могли делать все желающие на пляже «Адмиральская лагуна». Строительная компания «Интерстрой» каждую неделю приглашает сюда артистов и аниматоров, которые устраивают для отдыхающих, прежде всего, конечно, для детей представления. Но для начала с ребятами нужно познакомиться.

А теперь можно и самим представиться. На этот раз на пляже «Адмиральская лагуна» — день троллей. Перед ребятами выступают Роза и Цветан.

Для маленьких гостей организованы различные конкурсы. К примеру, всем участникам импровизированных соревнований нужно было поймать рыбку. Дело-то всё-таки на берегу моря происходит. Ещё один конкурс: ребята по очереди передают друг другу зелёный куб и, когда музыка останавливается, нужно сказать про любимую вещь.

Отдыхающие из Санкт-Петербурга просто в восторге. На пляжах они раньше бывали, но подобных представлений в таких местах ни разу не видели.

И гости города, и, конечно, местные жители могут сравнивать, каким был пляж раньше и какой стала эта зона отдыха сейчас. В начале лета территорию открыли после реконструкции. Работы выполнила строительная компания «Интерстрой».

Но возвращаемся к представлению. Лакомый кусочек выступления аниматоры оставили напоследок. В одном из заключительных конкурсов ребята могли пустить мыльные пузыри.

Строительная компания «ИнтерСтрой» организовывает подобные детские представления каждую субботу. Всех желающих весело провести время с детьми и покупаться ждут на пляже «Адмиральская лагуна» в девять утра.

«ИНФОРМЕР» часто бывает на пляже «Адмиральская лагуна»! Нам нравится, рекомендуем. 

Источник: Портал Информер

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