Каждый десятый россиянин «набил» себе тату

Многие россияне никогда не наносили на тело татуировки, в скором времени делать это не планируют. Отношение граждан РФ к тату выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, вещает телеканал «360».

Согласно результатам исследования, тату никогда не увлекались 88% респондентов. Есть татуировки у 11% опрошенных (18% из них – мужчины). У любителей тату где-то таких украшений 2.

Известно, что свели тату 1% граждан РФ. В перспективе на год или два вперед 96% участников опроса делать себе татуировки не собираются.

К татуировкам нейтрально относятся 58% респондентов. Еще 15% россиян смотрят на увлечение с пониманием и поддерживают его. Негативно относятся – 27%.

Известно, что ВЦИОМ провел опрос 9 июля среди россиян в возрасте от 18 лет. 1,6 тысячи респондентов опросили методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.