Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

3 февраля 2020     15
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

Уехать на постоянное место жительства в другую страну хотели бы 17% россиян, следует из данных опроса, проведенного центром «Ромир».

14% из числа тех, кто хотел бы уехать из России — рассматривают в качестве приоритетного варианта США.По 8% опрошенных назвали Испанию и Германию. 7% указали Канаду, еще столько же затруднились дать ответ.
По 5% респондентов выбрали бы Италию и Австралию. 4% опрошенных получили Украина, Израиль, Финляндия, а также вариант «Европа в целом».3% называли Черногорию, Францию и Австрию, 2% — Швецию, Таиланд, Индию, Исландию и Египет. По 1% выбрали бы Великобританию, Кипр, Турцию, Японию, Латвию, Швейцарию, Чехию, Грецию, Болгарию и Бразилию.



Понедельник, 3 февраля 2020 г. 42

Источник: Портал Информер

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