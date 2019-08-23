Каждый третий россиянин сталкивался с телефонным мошенничеством

Каждый третий россиянин (33%) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9%) терял из-за этого значительную для себя сумму денег. Это следует из результатов исследования Лаборатории Касперского.

Каждый пятый россиянин (21%) никак не защищает телефон от подозрительных звонков, а 51% просто не берет трубку, если звонят с неизвестного номера. Еще 17% используют специальное программное обеспечение, чтобы защититься от спама и мошенничества, а 37% — встроенные возможности телефона, такие как черные списки. Только 4% пострадавших обращались в правоохранительные органы, чтобы привлечь мошенников к ответственности.

Более 90% звонков банковским клиентам совершают мошенники, которые говорят о подозрительных операциях по карте. При такой схеме клиенту обычно звонят, используя программы для подмены номера либо с номера, который раньше принадлежал банку. Мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают пароли для входа в личный кабинет, а также для подтверждения денежного перевода.

Как выяснил Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), в 2018 году объем несанкционированных операций по картам составил 1,4 миллиарда рублей, увеличившись на 44%.

В Group-IB отметили, что более чем в 80% случаев мошенники звонили жертвам и представлялись сотрудниками банка или службы безопасности, якобы обнаружившей подозрительную активность. Это самый распространенный тип атаки.

По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 43 тысячи случаев телефонного мошенничества.





Пятница, 23 августа 2019 г. 118

Источник: Портал Информер