Каждый третий россиянин страдает от алкоголизма

Почти треть россиян злоупотребляет алкоголем. При этом большинство из них не стоит на учете у врача. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НТВ.

По его оценке, около 30% жителей России злоупотребляют алкоголем. Однако эти люди часто не попадают в статистику, поскольку никуда не обращались.

«Это тихие алкоголики: пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — сказал Брюн.

Он добавил, что распространенной причиной смерти у таких людей становится не цирроз печени, а остановка сердца. Соответственно, эти случаи не попадают в статистику как смерть, связанная с употреблением алкоголя.

Напомним, что ранее специалисты Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя назвали пять регионов России, лидирующих по употреблению водки.

Рейтинг возглавили Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотка и Карелия.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 962

Источник: Портал Информер