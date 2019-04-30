Какие дни будут выходными и сколько их в апреле-мае 2019

В ближайшие две недели у работающих по «пятидневке» жителей Крыма будет 10 выходных дней. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

Так, выходными будут 1 мая – праздник Весны и Труда, а также 9 мая – День Победы. Кроме того, выходные дни в 2019 году перенесены с воскресенья 5 января на четверг 2 мая, и с понедельника 6 января на пятницу 3 мая, с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

В соответствии с указом Главы Крыма 29 апреля объявлен нерабочим праздничным днём в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения.

Выходными днями в Крыму будут: 29 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая.

30 апреля и 8 мая продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.